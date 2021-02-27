CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Mezitli Belediyesini ziyaret etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Mezitli Belediyesini ziyaret etti

27.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Mezitli Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mezitli Belediyesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mezitli Belediyesini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Torun, beraberindeki partililerle Mezitli Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşen Torun, belediye hizmet binasını gezdi.

Belediyenin hizmetleri ile ilgili bilgi alan Torun, ilçede yapılan çalışmaların örnek olacağını belirterek, Belediye Başkanı Tarhan'a çalışmalarında başarı diledi.

Tarhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Torun'a kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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