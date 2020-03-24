CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Torun, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Devlet, gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır, almaya da devam edecektir.

24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Devlet, gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır, almaya da devam edecektir." dedi.

Torun, parti genel merkezinde, CHP'li belediyelerin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı insanlık olarak mücadele verildiğini belirtti.

Koronavirüse karşı her ülkenin kendi politikasını geliştirdiğini, kendi pandemi planını yürüttüğünü ifade eden Torun, bu zor günlerde kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümle hareket etmesinin ve vakalar karşısında vatandaşların eşit hizmet kalitesine ulaşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

"Belediyelerimiz yol gösterici olmuştur"

CHP olarak salgın ülkeye girmeden çalışmalara başladıklarını anlatan Torun, "Belediyelerimiz imkanlarını en iyi şekilde kullanarak karşılıklı diyalog halinde bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmekte, başarılı bir sınav vermektedir. Belediyelerimiz önceden almış oldukları tedbirler sayesinde kentlerinde yaşayan vatandaşlarımıza güven vermişlerdir. Belediyelerimizin birçok uygulaması diğer belediyelere ve merkezi hükümete de yol gösterici olmuştur." diye konuştu.

Torun, belediyelerin hastalığın ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirme yaptığını, toplu taşıma araçları ve duraklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullanımında olan alanlarda dezenfeksiyon yürüttüğünü anımsattı. Bu çalışmaların halen devam ettiğini vurgulayan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su kesme işlemleri ertelenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınlamadan önce belediyelerimizle kurduğunuz diyalog çerçevesinde belediyelerimizde kesinlikle su kesintisinin yapılmaması için karar alınmıştır ve bu karar uygulamaya konulmuştur. Ayrıca zabıta denetimleri vatandaşların sağlıklı, ucuz ürünlere ulaşması ve bazı fırsatçılara izin verilmemesi adına artırılmıştır. Personele idari izin verilerek nöbetleşe çalışma ve evden çalışma uygulaması getirilmiştir. Sağlık problemleri olan belediye çalışanlarına da izin verilmiştir. Birçok etkinlik bu çerçevede iptal edilmiştir. Kiralarla ilgili tahsilatlar ertelenmiştir. Bu da Bakanlığının kararı almasından önce gerçekleştirilmiştir. 65 yaş ve üstü risk grubuna yönelik belli çalışmalar yapılmış, evde bakım hizmetleri sıklaştırılmış, 65 yaş ve üstü, yalnız yaşayan vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın kontrolleri artırılmıştır. Evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi adına belli iletişim grupları kurulmuştur. Evsiz vatandaşlarımıza yönelik hijyen, barınma ve gıda gibi destekler de verilmiştir. Genel merkezimizce Türkiye'deki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bilgileri belediyelerimize ulaştırılmış ve bu çalışmaların daha düzenli yapılması sağlanmıştır."

Torun, sağlık çalışanlarının yoğun mesai sürecindeki taşınma ve barınmalarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını, daha iyi ortamda hizmet vermelerinin sağlandığını dile getirdi.

"Bu çalışma topyekün bir çalışmadır"

Belediyelerin merkezi alanlarda kurulan hizmet noktalarında ve belediye binalarında vatandaşlar ile personelin sterilizasyon, ateş ölçme işlemlerinin gerçekleştirdiğine dikkati çeken Torun, bu süreçte etkilenen sokak hayvanlarına gıdaların ulaştırılması için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Tüm toplum olarak savaş verilmesi gereken bir durumda olduklarına dikkati çeken Torun, "Bu salgına karşı verdiğimiz savaşın bir ayağını devlet diğer ayağını da vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Devlet, gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır, almaya da devam edecektir. CHP olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kere daha belirtiyorum. Hükümetin de gerek ekonomi masamızın gerekse Genel Başkanımızın dün açıkladığı programları ivedilikle uygulaması gerekmektedir. Bu çalışma topyekün bir çalışmadır. Bu çalışmaya biz her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Torun, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasının bu hastalığın önlenmesinde ve yayılmasında çok önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı.

"Üzerinde siyaset yapacağınız bir çalışma değil"

Birçok çaba içinde olan yerel yönetimlerin sorunlarının da bu minvalde çözülmesi gerektiğinin altını çizen Torun, şunlar kaydetti:

"Belediyelerin 3 aylık İller Bankası borçlarının ertelenmesi sağlandı ama bu yeterli değil. Mart ayından başlamak üzere 1 yıl bu borçların ertelenmesi lazım. Çünkü belediyelerimiz şu anda sahada direkt bulunan, bu hastalığın yayılmasını engellemek için sürekli hijyen ortamı sağlayan kurumlarımız. Bu çalışmalardan dolayı da önemli bir kaynak harcamaktalar. Bu anlamda kendilerine de destek olmaları gerekiyor. Ayrıca özel, kamu ayrımı yapılmaksızın bankaların belediyelerin kredi borçlarını aylık ödemelerini kriz süresince ertelemesi ve kredi oranını da artırmasını bekliyoruz. Ayrıca belediyelerimizin SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi, haciz uygulamalarının da bu minvalde kaldırılması gerekir.

Sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Gerçekten onlar büyük bir özveriyle görev yapıyorlar ama belediye çalışanlarımızı da gözardı etmeyelim. Onların da bu anlamda desteklenmesi gerekir. Ben inanıyorum ki bu virüsü hep beraber atlatacağız ama bunun için gerekli tedbirleri mutlaka almamız lazım, uyarıları dikkate almamız lazım. Bu çalışma topyekün bir çalışmadır. Bu üzerinde siyaset yapacağınız bir çalışma değildir. Milletçe mücadelemizi büyütmemiz gerekir."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haber
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haber
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haber
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haber
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:37:47. #1.14#
title