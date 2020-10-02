CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Kars Belediyesine kayyum atanmasını değerlendirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Kars Belediyesine kayyum atanmasını değerlendirdi

02.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Kars Belediyesine kayyum atanmasını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Torun yaptığı yazılı açıklamada, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden alınıp yerine kayyum atanmasını değerlendirdi.

"Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen'in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir." iddasında bulunan Torun, bu durumun planlı bir operasyon olduğunu öne sürdü.

Torun, CHP'nin bu konudaki görüşünün belli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları zorla istifa ettirildiğinde de söyledik, yine söylüyoruz. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz CHP olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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