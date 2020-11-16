CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Kanal İstanbul Projesi için referanduma gidilmelidir"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Kanal İstanbul Projesi için referanduma gidilmelidir"

16.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Açık çağrımızdır, Kanal İstanbul Projesi için İstanbul halkının hakemliğine başvurulmalı, referanduma gidilmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Açık çağrımızdır, Kanal İstanbul Projesi için İstanbul halkının hakemliğine başvurulmalı, referanduma gidilmelidir. Sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı duymalıdır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştiren, "Ya Kanal ya İstanbul" ve "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kanal İstanbul'un ortak aklı yansıtan bir devlet projesi olmadığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Bu proje, İstanbul'un doğasında ve su kaynaklarında büyük tahribata neden olacaktır. Bunu biz değil, uzmanlar ifade etmektedir. Yine bu projenin hayata geçmesi halinde, zaten zor durumda olan yoksul halkımızın milyarlarca lirası, resmen kanala atılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı araştırmaya göre, İstanbul halkının yüzde 64'ü de zaten bu projeye karşıdır. Bütün bunlar ortadayken, siyasal iktidar maalesef sadece küçük bir çevreye rant dağıtma motivasyonuyla hareket etmektedir. Açık çağrımızdır, Kanal İstanbul Projesi için İstanbul halkının hakemliğine başvurulmalı, referanduma gidilmelidir. Sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı duymalıdır. Ekrem İmamoğlu da CHP de İstanbul halkı da bu rant projesinin değil, milletin yanındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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