CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Torun, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Korona belasından kurtulmamız için bize her türlü hizmeti veren belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bu hizmetleri sürdürebilmesi için mutlaka onların güçlendirilmesi, kaynak sağlanması lazım." dedi.

10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Korona belasından kurtulmamız için bize her türlü hizmeti veren belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bu hizmetleri sürdürebilmesi için mutlaka onların güçlendirilmesi, kaynak sağlanması lazım." dedi.

Torun, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının tüm ülkeleri etkilediği gibi Türkiye'yi de derinden etkilediğini belirten Torun, "Bu noktada merkezi hükümet, devlet kurumları olan belediyelerle eş güdümlü çalışmak bir yana, kendi çaba ve özverileriyle hayata geçirdikleri bir dizi hizmete set koyarak halka yardım etmemize engel olmaktadır." diye konuştu.

Muratpaşa, Odunpazarı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin sıcak yemek dağıtımı yaptığını hatırlatan Torun, "Alınan bir kararla birlikte buraya yapılan bağışlara da el konuldu, bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Burdurlu hayırsever vatandaşların Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları yardım paketlerini belediyeye verdiğini, belediyenin de bunu ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdığını anlatan Torun, bu yardımın da engellendiğini bildirdi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020-22 nolu kararında, Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iaşe, ibate ve hijyen malzemesi desteğinde bulunma kararı aldığını anımsatan Torun, "Peki Kocaeli'de Pandemi Kurulu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bunu Kocaeli Belediyesine verirken hiç sesiniz çıkmıyor, bu yardım olmuyor da niye bizim belediyelerimizin en ufak bir şekilde vatandaşımıza ulaştıracağı yardımların önünü kesiyorsunuz?" diye konuştu.

İşsiz sayısının artmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaş sayısının da artacağını ifade eden Torun, belediyelerin de bu doğrultuda yükünün artacağını bildirdi.

Torun, "Kovid-19 siyasi parti ayrımı yapmıyor, bu tehdit hepimize yönelik bir tehdit ve her gün hepimiz bundan etkileniyoruz ve her gün vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Bununla eğer mücadele edeceksek samimi olun, sözünüzde durun bu işi birlik ve beraberlik içerisinde sürdürelim." dedi.

Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını ve bunun da ciddi bir maliyet ortaya çıkardığını anlatan Torun, "Korona belasından kurtulmamız için bize her türlü hizmeti veren belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bu hizmetleri sürdürebilmesi için mutlaka onların güçlendirilmesi, kaynak sağlanması lazım." ifadelerini kullandı.

Torun, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payın bu dönem için en az yüzde 50 artırılması gerektiğini belirterek "Eğer bu hepimizin mücadelesiyse birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi gerçekleştireceksek lütfen belediyelerimizin üzerindeki baskıyı kaldırın, belediyelerimizin hizmet vermesi için o engellemeleri kaldırın ve belediyelerimize kaynak sağlayarak bu beladan kurtulmamız için gereken ortamı yaratın." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan şahsın ifadesinde İmamoğlu'nu eleştirdiğini ve genel merkeze mektup gönderdiğini söylediği aktarılarak buna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Bir tehdit ister belediye başkanımıza yapılsın ister vatandaşımıza yapılsın sonuçta kabul edebileceğimiz bir şey değil. Mutlaka eğer Türkiye'de yargı kaldıysa, gerçekten adalet varsa mutlaka bu anlamda bu tehdidi yapan kişiye gerekli cezayı uygular. Genel merkeze her gün yüzlerce, binlerce mektup geliyor, göndermiş olabilir ama ne niyetle gönderdiğini ve içeriğini bilmiyorum. Kim olursa olsun bu tehdidi yapanın yanına kar kalmamalı. Mutlaka bugün Türkiye'de kalan ne kadar kaldıysa o hukukla da gereken cevabı verilmeli."

Kaynak: AA

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