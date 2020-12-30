CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2020'nin tüm dünya ve Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu belirterek, "Milletimiz bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bir yandan da siyasi iktidarın kötü yönetiminden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2020'nin tüm dünya ve Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu belirterek, "Milletimiz bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bir yandan da siyasi iktidarın kötü yönetiminden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin 2021'de pek çok yeni projeyle vatandaşın dertlerine derman olmaya devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların 2020'de can ve geçim derdine düştüğünü ileri süren Torun, "2020, tüm dünya ve ülkemiz için çok zor bir yıl oldu. Milletimiz, bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bir yandan da siyasi iktidarın kötü yönetiminden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kaldı. 2020 yılında daha da yoksullaşan halkımız, adeta can ve geçim derdi arasına sıkıştırıldı." görüşünü savundu.

CHP'li belediyelerin, yıl boyunca, yoksulluk içinde canıyla mücadele eden halka nefes olabilmek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Seyit Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan asli görevlerini yerine getiren belediyelerimiz bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olabilmek için imkanlarını seferber etti. Belediyelerimiz bu süreçte 7,7 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulundu. 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek, 60 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü ücretsiz dağıtıldı.

Belediyelerimiz, son olarak iktidarın hayat pahalılığına ezdirdiği işçilerimizin yanında oldu. Genel Başkanımızın talimatlarıyla tüm belediyelerimizde uygulanacak asgari ücret en az 3 bin 100 lira olarak belirlendi. İmkanı olan belediyelerimiz, bu rakamın da üzerindeki tutarları belirlemeye başladı."

"Çözüm üreterek engelleri tek tek aştık"

CHP'li belediyelerin halkı kandıran çılgın projelerin peşinden koşmadığını, vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini vurgulayan Torun, "Ülkedeki sıkıntılara çözüm üretmesi beklenen siyasi iktidar ise bu kritik süreçte dahi işi gücü bırakıp belediyelerimizin hizmetlerini itibarsızlaştırmaya çalıştı. Milletimiz tüm bu adaletsizliklere yıl boyunca şahit oldu. Ancak biz, 'Ne yaparsanız yapın millete hizmete engel olamazsınız' dedik, mazeret değil çözüm üreterek engelleri tek tek aştık." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun, 2021'de de önlerine çıkacak tüm engelleri aşmaya kararlı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz gücümüzü milletten alıyoruz. O nedenle belediyelerimiz yeni yılda da pek çok yeni projeyle vatandaşın dertlerine derman olmaya devam edecek. Yereldeki başarılı hizmetlerimizle iktidara yürüyoruz. ve ilk seçimlerde milletimizin desteği ile iktidar olacağız. İşte o zaman bu adaletsiz düzeni değiştirecek, ülkemize gerçek demokrasiyi getireceğiz. Bu vesileyle yeni yılın, ülkemize ve dünyaya, önce sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz