CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan "Safranbolu" açıklaması Açıklaması - Haberler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan "Safranbolu" açıklaması Açıklaması

AA, Zafer Fatih Beyaz - Politika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının doğal sit alanlarının derecesini düşürerek imar planı hazırladığını belirtti. Söz konusu planın hayata geçmesi durumunda, doğal alanların "ranta" açılacağını savunan Torun, şunları kaydetti:

"İstanbul'a ihaneti yıllar sonra itiraf edenleri uyarıyoruz. Safranbolu'ya ihanet etmeyin. Dünya mirası ilçemizden rant elinizi çekin. Turizm şehrimiz Safranbolu, ne yazık ki iktidarın yapılaşma tehdidi ile karşı karşıyadır. İlçemizdeki doğal sit alanlarını imara açma girişimi son olarak 2010'da tepkiler üzerine iptal edilmişti. Ancak yaşanan süreçten ders almayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aynı bölgelerin doğal sit alanı statülerini düşürerek yeni imar planı hazırladı.

Bakanlık, plana gelen itirazlara şu ana kadar kayıtsız kaldı. İmar planının hayata geçmesi halinde, 1994'te UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilen Safranbolu'muzun doğal alanları açıkça ranta açılacaktır. Gözümüz gibi korumamız gereken doğal alanları yapılaşmaya açmak, hem Safranbolu'ya hem de çocuklarımızın geleceğine kötülük yapmaktır."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Safranbolu, imar, Politika, Haberler

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