CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak, hatta tüm günlerin bayram olmasını istiyorsak bu ülkede öncelikle yoksulluğu yok etmeliyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
22.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak, hatta tüm günlerin bayram olmasını istiyorsak bu ülkede öncelikle yoksulluğu yok etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Torun, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Ramazan ayında, toplum olmanın, birlikte yaşamanın, adaletli ve vicdanlı insanlar olmanın önemini bir kez daha idrak ettiklerini aktaran Torun, pandemi nedeniyle hayatını kaybedenler, hastaneye yatanlar ve işsiz kalanların olduğunu hatırlattı.

Toplumun işleyebilmesi için dayanışma ağlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Torun, mübarek ramazan ayında salgın hastalığın yaralarını sarmak için dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığını belirtti.

Bu ağları kuran, ağlarda görev alan, buralara yardımda bulunan, topluma katkı sunan herkese teşekkür eden Torun, şunları kaydetti:

"İnşallah tüm yaralarımızı hep beraber saracağız ve her günümüzü bayram gibi yaşamaya başlayacağız. Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak, hatta tüm günlerin bayram olmasını istiyorsak bu ülkede öncelikle yoksulluğu yok etmeliyiz. Hiçbir çocuk yatağına aç girmemeli. Hiçbir çocuk çalışmak zorunda kalmamalı. Yoksulluğun yok edildiği bir ülkede herkesin hakkı korunur. Ülkemize huzur gerekmektedir. Tencere kaynamayan evde huzur olmaz. Öncelikle evlerimize, şehrimize ve ülkemize huzur diliyorum. Ramazan Bayramı süresince tüm vatandaşlarımızın sağlık kurallarına ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uyacaklarına inanıyorum. Çünkü tüm tedbirler yurttaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu için alınmaktadır. Belediyelerimiz ve tüm kamu görevlileri bütün birimlerde, tüm kentlerimizde eksiksiz bir biçimde hizmeti sürdürecektir. Yaşamın en iyi şekilde devam etmesi için gereken tüm tedbirler alınmıştır."

Kaynak: AA

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