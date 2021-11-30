CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş'ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır" ifadesini kullanan Torun, şöyle devam etti:

"Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, 'Kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler, akıllarını başlarına devşirsinler' demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir. Bahçeli, şunu açık ve net olarak bilmelidir, CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz."

MHP liderinin 'Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin' tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

 Ali Babacan, erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak

Ali Babacan, erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title