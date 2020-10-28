CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyoruz ki Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı olan milletimiz, maruz bırakıldığı tüm sorunları aşacak güce sahiptir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyoruz ki Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı olan milletimiz, maruz bırakıldığı tüm sorunları aşacak güce sahiptir." ifadesini kullandı.

Torun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhuriyet'i kuran partinin temsilcileri olarak, Cumhuriyet'in 97'nci yaşını coşkuyla kutlayacaklarını belirten Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm belediye başkanlarının, pandemi tedbirlerine uyarak, Cumhuriyet Bayramı için kendi bölgelerine uygun kutlama programları hazırladığını bildirdi.

Tüm vatandaşları da pandemi tedbirlerine uymak kaydıyla Cumhuriyet'in 97'nci yaşını kutlamaya davet eden Torun, şunları kaydetti:

"Milli bayramlarımıza karşı alerjisi olanların, Cumhuriyet Bayramı'nda da milletimizin kutlama programlarını engelleme çabası içinde olmasını üzülerek takip ediyoruz. Bu sorunlu çabalara rağmen biz her hal ve şartta Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir kez daha söylüyoruz, atalarımız Cumhuriyet'i kurarken izin almadı biz de kutlarken izin almayacağız. Onlar saray düzenini, biz demokrasiyi savunacağız. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. İnanıyoruz ki Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı olan milletimiz, maruz bırakıldığı tüm sorunları aşacak güce sahiptir. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan