CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan afet bölgelerine verilen desteğe ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan afet bölgelerine verilen desteğe ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan afet bölgelerine verilen desteğe ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerine toplam 654 araç ve 1407 personelle destek verdiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerine toplam 654 araç ve 1407 personelle destek verdiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP tarafından yangın ve sel bölgesindeki vatandaşlara içme suyu, gıda kolisi, ev eşyası ve kıyafet başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçların ulaştırıldığını belirtti.

"Belediyelerimiz bu amaçla sen-ben demeden, yardıma ihtiyaç duyan tüm kesimlere tüm imkanlarıyla destek oluyor." ifadesini kullanan Torun, Artvin Arhavi'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşlara, 14 tır içme suyu, 2 bin 683 ev eşyası, 585 beyaz eşya, 50 bin 540 maske, dezenfektan ürünü ve sağlık seti, 1539 temizlik ve gıda kolisi gönderildiğini bildirdi.

Torun, orman yangınlarıyla mücadele için CHP'li belediyelerin, 267 araç 792 personel, orman yangınları sürerken sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a 387 araç 615 personel gönderdiğini ifade etti.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyeler toplam 654 araç ve 1407 personelle yangın ve sel bölgelerine destek verdi. Afet bölgelerine toplam 54 tır içme suyu, 22 bin gıda kolisi, 3 mobil mutfak tırı, 10 tır temizlik malzemesi, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeler vatandaşa ulaştırılmıştır. Belediyelerimiz, yangın ve sel afetlerinde, asli sorumlu olmamalarına rağmen hem müdahale çalışmalarına hem de vatandaşın ihtiyaçlarına tüm imkanlarıyla destek vermiştir. CHP'li belediyeler bu süreçte dayanışmanın tarihini yazmıştır. Bizim belediyelerimizin yanı halkımızın yanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Son Dakika | Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Son Dakika | Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Fahriye Evcen Burcu Biricik
Spor Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan afet bölgelerine verilen desteğe ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:34:58. #1.16#

title