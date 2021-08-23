CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan afet bölgelerine verilen desteğe ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerine toplam 654 araç ve 1407 personelle destek verdiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerine toplam 654 araç ve 1407 personelle destek verdiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP tarafından yangın ve sel bölgesindeki vatandaşlara içme suyu, gıda kolisi, ev eşyası ve kıyafet başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçların ulaştırıldığını belirtti.

"Belediyelerimiz bu amaçla sen-ben demeden, yardıma ihtiyaç duyan tüm kesimlere tüm imkanlarıyla destek oluyor." ifadesini kullanan Torun, Artvin Arhavi'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşlara, 14 tır içme suyu, 2 bin 683 ev eşyası, 585 beyaz eşya, 50 bin 540 maske, dezenfektan ürünü ve sağlık seti, 1539 temizlik ve gıda kolisi gönderildiğini bildirdi.

Torun, orman yangınlarıyla mücadele için CHP'li belediyelerin, 267 araç 792 personel, orman yangınları sürerken sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a 387 araç 615 personel gönderdiğini ifade etti.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyeler toplam 654 araç ve 1407 personelle yangın ve sel bölgelerine destek verdi. Afet bölgelerine toplam 54 tır içme suyu, 22 bin gıda kolisi, 3 mobil mutfak tırı, 10 tır temizlik malzemesi, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeler vatandaşa ulaştırılmıştır. Belediyelerimiz, yangın ve sel afetlerinde, asli sorumlu olmamalarına rağmen hem müdahale çalışmalarına hem de vatandaşın ihtiyaçlarına tüm imkanlarıyla destek vermiştir. CHP'li belediyeler bu süreçte dayanışmanın tarihini yazmıştır. Bizim belediyelerimizin yanı halkımızın yanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu