CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, Adalar'daki atlarla ilgili açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, Adalar'daki atlarla ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, Adalar'daki atlarla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Adalar'daki atlı fayton çilesine son vermek için başlattığı mücadele kapsamında, 1179 atı satın alarak bunlardan 860'ını sahiplendirdiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Adalar'daki atlı fayton çilesine son vermek için başlattığı mücadele kapsamında, 1179 atı satın alarak bunlardan 860'ını sahiplendirdiğini bildirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, İstanbul'un Adalar ilçesindeki atlarla ilgili iddialara yanıt verdi.

İBB'nin, Adalar'daki atlı fayton çilesine son vermek için mücadele başlattığını belirten Torun, kamuoyunun gözü önünde yürütülen çalışmaların ardından bu mücadelede başarıya ulaşıldığını savundu.

Çalışmaların, İstanbul Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün doğrudan katılımıyla yürütüldüğünü aktaran Torun, "Belediyemiz, bölgedeki 1179 atı satın almış, ardından belediye meclisi kararıyla bu atların sahiplendirilmesi işlemlerini başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Atlardan 665'inin kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'sinin sivil toplum örgütlerine, 148'inin şahıslara, 5'inin de muhtarlara olmak üzere 860 atın sahiplendirildiğini bildiren Torun, şunları kaydetti:

"Her işlem için protokol düzenlenmiştir. Atların sevkiyattan önceki sağlık kontrolleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimler tarafından yapılmıştır. Bu atların sevkiyata uygun olduğuna dair rapor verilmiştir. Sahiplendirilmeyen atların bakımı da halen İBB tarafından sürdürülmektedir. Bilindiği gibi bölgedeki atlar, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarla karşı karşıyadır. Bu gerçek TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nun 2019'daki incelemeleri sırasında da açıkça görülmüştür. Fayton çilesine son verme gayretinin ana sebeplerinden birisi de zaten budur. Adalar'da her yıl 500 atın hastalıklardan öldüğü de geçmiş yıllarda kamuoyuna yansımıştır. İBB'nin satın aldığı atlardan bazıları da bu hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, sahiplendirme işlemi sonrası sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığına aittir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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