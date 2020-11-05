CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bülent Ecevit'i andı Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bülent Ecevit'i andı Açıklaması

05.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bülent Ecevit'i andı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Siyaset kurumu, ülkemize katkı sunmuş tüm liderler gibi Bülent Ecevit'i de örnek almalı, onun başarılı hizmetlerinden faydalanmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Siyaset kurumu, ülkemize katkı sunmuş tüm liderler gibi Bülent Ecevit'i de örnek almalı, onun başarılı hizmetlerinden faydalanmalıdır." ifadesini kullandı.

Torun, yayımladığı mesajla Bülent Ecevit'i vefatının 14. yılında andı.

Ecevit'in, Türkiye'nin yarım asrında izi olduğunu belirten Torun, "Bir lider düşünün, gazetecilikten gelmiş, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevinde bulunarak, Türk siyasetine damgasını vurmuş. Bir lider düşünün, gerektiğinde savaşı dahi göze almış, Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtarmış, terörist başının yakalanmasını ve Türkiye'ye getirilmesini sağlamış." değerlendirmesini yaptı.

Bülent Ecevit'in, " 'Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' diyerek, "sosyal demokrasiyi" iktidara taşıdığını aktaran Seyit Torun, mesajında şunları kaydetti:

"Siyaset kurumu, ülkemize katkı sunmuş tüm liderler gibi Bülent Ecevit'i de örnek almalı, onun başarılı hizmetlerinden faydalanmalıdır. Ancak üzülerek söylüyorum ki ülkeyi 18 yıldır yöneten siyasi iktidarda, Ecevit'in hizmet anlayışının kırıntısı dahi yoktur. Bu iktidarda, 'Ben sadece görevimi yaptım, görevimizi yaptığımız için övünemeyiz' diyen Ecevit'in mütevazılığı yok. Bu iktidarda, 'toprak işleyenin su kullananın' diyen Ecevit'in halkçılık anlayışı yok... Bu nedenle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in ve ülkemize katkıda bulunan pek çok ismin değerlerine sahip çıkanlar olarak, tarihi bir sorumluluğumuz var. O da Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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