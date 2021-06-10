CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Birlikte nasıl daha iyisini yaparız çalışması yapıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Birlikte nasıl daha iyisini yaparız çalışması yapıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Birlikte nasıl daha iyisini yaparız çalışması yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığında düzenlenen Yerel Yönetimler Masası'nda partililerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığında düzenlenen Yerel Yönetimler Masası'nda partililerle bir araya geldi.

Programa; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu, İl Başkanı Baran Genç ve partililer katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Torun, 'il başkanlarını ilçe başkanlıklarını hem de belediye başkanlarını ziyaret ederek birlikte daha iyisini nasıl yapabiliriz?' sorusu üzerine istişare yaptıklarını söyledi.

CHP'nin yerel yönetimler politikasını oluşturduklarını ifade eden Torun açıklamasında, "CHP iktidarında yerel yönetimlerin daha iyi çalışması, belediyelerimizin daha iyi çalışması,vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmesi için çalışma notlarını oluşturduk. İnşallah parti meclisinde sunduktan sonra onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Amacımız bu ülkede barış, huzur ve refah içerisinde yaşamak" dedi.

CHP Belediyelerinin irili ufaklı tarıma destek sunduklarını aktaran Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üreticimizin yanında belediyelerimiz oluyorlar. Üreticimizin bu süreci daha rahat atlatabilmesi için katkı sunuyorlar. Hiçbir insanımız yoksulluğuyla baş başa kalmayacak. Vatandaşlarımız gördü ki yerelde başardılar genelde de başaracaklarına inanıyoruz diyecekler ve ilk seçimde inşallah yetkiyi verip biz de onların sorunlarını çözme yolunda, refahı artırma yolunda mücadelemize devam edeceğiz.

Dönem kendi aramızda sorunları büyütme dönemi değil, dönem birbirimize dayanışarak, birbirimize kol kola girerek mücadele etme dönemi. Bu ülkeyi kuran partiysek bu ülkenin kuruluşunda emeğimiz varsa kurtuluşunda da emeğimiz olması lazım. Tarih bizi yazmak için sayfalarını açtı. ya bu tarihe ismimizi yazdıracağız ya da orada tarihe gömüleceğiz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
65 bin kişinin oy kullandığı Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71,8 oy aldı
65 bin kişinin oy kullandığı Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71,8 oy aldı
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Hoca bile olamazsın' sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Funda Eryiğit Seren Serengil
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Birlikte nasıl daha iyisini yaparız çalışması yapıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:07:21. #1.14#

title