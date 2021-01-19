CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Belediyelerimiz tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Belediyelerimiz tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır"

19.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim belediyelerimiz, önlerine çıkarılan tüm engelleri halkla birlikte aşmasını bilmiş, tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim belediyelerimiz, önlerine çıkarılan tüm engelleri halkla birlikte aşmasını bilmiş, tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı içine sindiremeyen siyasi iktidarın, CHP'li belediyelere kara çalmak için her türlü iftiradan medet umacak hale geldiğini savundu.

CHP'li belediyelerin hizmetlerini bin türlü hukuksuzlukla engellemeye çalışan iktidarın, seçimlerden sonra oyunu alamadığı vatandaşı cezalandırma yolunu tercih ettiğini ileri süren Torun, "Bu iktidar, yoksul vatandaşlarımıza gidecek 15 milyon 250 bin liralık bağış parasına el koymuş, ücretsiz ekmek dağıtılmasını yasaklamış, belediye başkanlarımız hakkındaki trajikomik soruşturmalardan medet umar hale gelmiştir." görüşünü paylaştı.

"Bizim belediyelerimiz, önlerine çıkarılan tüm engelleri halkla birlikte aşmasını bilmiş, tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulunan Torun, CHP'li belediyelerin sadece salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 8 milyonu aşkın vatandaşa nakdi ve ayni yardımda bulunduğunu bildirdi.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çılgın projelerin peşinden koşmamış, çocuklarımıza ücretsiz süt, ucuza ekmek dağıtmış, en uzak köylerimize internet götürmüş, halkımıza nefes olmuştur. Siyasi hazımsızlık hastalığını yenemeyenler, kirli oyunları tutmayınca, çırpınmaya başlamıştır. Sayın Özhaseki dün, Edirne'de yaptığı konuşma ve sonrasındaki sosyal medya açıklamalarıyla, ellerindeki çamuru belediyelerimize bulaştırma çabasına girmiştir. İftiralara yanıtımız şudur, CHP, kadına karşı işlenen suçlar konusunda tavizsizdir. Bu konuda partimize gelen şikayetlerin gereği derhal yerine getirilmiş, suçu sabit olanların partimizle ilişiği kesilmiştir. Bir diğer konu Menemen Belediyesine ilişkin olarak partimize gelen şikayetler incelenmiş, iddiaların sabit bulunması üzerine ilgili belediye başkanının partimizden ihracına karar verilmiştir.

Yalova Belediye Başkanımız, belediyedeki bir çalışanın usulsüz işlemlerini tespit etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak Başkanımız buna rağmen hukuksuzca görevden alınmıştır. Sayın Özhaseki, belediyelerimize saldırmadan önce, kendi belediyelerinizdeki skandalları anlat."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Belediyelerimiz tüm kara propagandaları boşa çıkarmıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:59:11. #1.15#
title