CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda temel amaçlarının vatandaşın gönlüne girecek hizmetlere katkıda bulunmak ve onların derdine derman olmak olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda temel amaçlarının vatandaşın gönlüne girecek hizmetlere katkıda bulunmak ve onların derdine derman olmak olduğunu söyledi.

Torun, kentte bir otelde başlayan çalıştayın açılış programındaki konuşmasında, 19 ay sonra ilk defa yüz yüze bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti. Çalıştay kapsamında CHP'li yerel yönetimlerin 26 aylık çalışmalarını masaya yatıracaklarını aktaran Torun, şunları söyledi:

"Atölye çalışmaları yaparak belediye başkanlarımızın kendi aralarında değerlendirme yapmalarına imkan tanıyacağız. Farklı oturumlarda başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Belediye hizmetlerine katkı sunması amacıyla alanında uzman isimlerin görüşlerini, proje önerilerini dinleyeceğiz. Temel amacımız bir vatandaşımızın daha gönlüne girecek başarılı hizmetlere katkıda bulunmak, bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır."

CHP'li belediye başkanlarının milletin güveninin boşa çıkarmadığını dile getiren Torun, "Vatandaşa hesap verdik. Hayali projelerin peşinden koşmadık, vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için mücadele ettik." dedi.

Torun, CHP'li belediyelerin sosyal yardımları artırıp halka hizmet için gece gündüz çalıştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bu süreçte belediyelerimizin başarılı hizmetleri, iktidarın kapısının açılmasında da anahtar olacaktır. Belediye başkanlarımızla birlikte Gaziantep'teki bu toplantımızdan tüm Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz. Bu mesaj bize güvenen milyonlara karşı sorumluluğumuzun mesajıdır. Bu mesaj, tüm baskılara karşı birlikte mücadele etmenin, dayanışmanın mesajıdır. Bu mesaj kötülüğe karşı iyiliğin, karamsarlığa karşı umudun mesajıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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