CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi
06.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin kaynak anlamında desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü koronavirüsle mücadelede en etkili olan, vatandaşa direkt dokunan, vatandaşın bu virüsten etkilenmemesi için en büyük çabayı gösteren yapılardan biri de belediyelerimiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin kaynak anlamında desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü koronavirüsle mücadelede en etkili olan, vatandaşa direkt dokunan, vatandaşın bu virüsten etkilenmemesi için en büyük çabayı gösteren yapılardan biri de belediyelerimiz." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle andı.

CHP'li belediyelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasıyla beraber sorumluluklarının arttığını belirten Torun, belediyelerin salgın süresince 3 milyon 633 bin 333 aileye ayni yardım, 179 bin 687 aileye ve iş yerine nakdi yardım yaptığını, 248 bin 287 borçlu hanenin suyunu açtığını, 18 bin 693 kişinin kirasının ertelendiğini, 121 bin 852 kişiye evde bakım hizmeti verdiğini, 28 milyon 913 bin 792 kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan, temizlik ürünü dağıttığını, 7 bin 155 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağladığını ifade etti.

Torun, "Bu, bütün engellemelere, ön kesmelere rağmen yapılan hizmetler. Kamuoyunda şöyle bir ifade var iktidar partisi tarafından 'Şikayet etmesinler olayları büyütüyorlar, olayları farklı anlatıyorlar.' Hayır, halkımız her şeyin farkında. Bugün genelgelerle ortaya koydukları her türlü engellemelere rağmen belediyelerimiz, kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, tasarruf ederek ve önceliklerini belirleyerek vatandaşımızın direkt hizmetinde olmuştur." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin bu hizmetleri sürdürürken maliyetlerinin de arttığını, artan maliyetleri kaynaklar da azaldığı için finanse edemediğini, merkezi bütçeden aldığı ve genel bütçe gelirinden alacağı payın da azalacağını ifade eden Torun, "Mutlaka belediyelerimizin kaynak anlamında desteklenmesi gerekir. Finansal desteklerin artması gerekir. Çünkü koronavirüsle mücadelede en etkili olan, vatandaşa direkt dokunan, vatandaşın bu virüsten etkilenmemesi için en büyük çabayı gösteren yapılardan biri de belediyelerimiz." dedi.

Belediyelerin gelirlerinin azalması nedeniyle hizmet veremez noktaya geldiğini ifade eden Torun, parti ayırmaksızın tüm belediyelerin kaynaklarının artırılması gerektiğini belirtti. Koronüvirüsle mücadelede başarılı olan ülkelerdeki en önemli unsurun yerel yönetimler olduğuna işaret eden Torun, belediyelerin üzerindeki baskının kaldırılması ve finansal destek sağlanması halinde virüsün yayılmasının engelleneceğini söyledi.

Ümraniye Belediyesinde üzücü bir durumun yaşandığına ifade eden Torun, bazı belediye meclis üyelerinin yardım dağıtılırken "zehirli ve ayrımcı" bir anlayışla hareket ettiğini öne sürdü.

"Demokratik kitle örgütleri demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır"

Bir basın mensubunun, "Baroların seçim sisteminin değiştireceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclise geleceğini söyledi. Bu konu ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:

"Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette ki onların bağımsız yapısı ve özellikle demokratik yapısı ülkemizin içinde bulunduğu demokrasinin gelişmesi, adaletin yerleşmesi adına çok önemli bir unsurdur. Bugüne kadar gelmiş bir süreçte bir eksiklik yoktu bugün ne oldu da bir yandan müdahale gereği duyuldu. Sadece bu barolar için veya diğer sivil toplum örgütleri için değil hepsi için söylüyorum, sivil toplum örgütleri demokrasinin asli unsurlarıdır, onlara müdahale nefes alanlarımızı kısıtlar, demokrasiye zarar verir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun basın toplantısı düzenledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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