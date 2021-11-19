CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aydın'da TİS töreninde konuştu Açıklaması

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidara geldiklerinde emekten üretenden yana olacaklarını, çiftçinin, sanayicinin ve üniversitenin üreteceğini söyledi.

Torun, Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) törenine katıldı.

Belediye binası önündeki törende konuşan Torun, emek ile belediyenin bir araya geldiğinde çok şeyin aşılacağını burada gördüğünü dile getirdi.

Belediye başkanlarına teşekkür eden Torun şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 'topal ördek' benzetmeleri oldu, 'Bunlar çalışamaz' diye ifade ettiler ama ne oldu? Belediye başkanlarımız o sizin alın teriyle ödediğiniz vergileri en iyi şekilde kullandılar. Öyle uçuk kaçık projeler yapmadılar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek hizmet verdiler. Başarıyla da sürüyorlar. Onlar da kıskandıkları için yetkilerini sürekli almaya çalışıyorlar. Her gün torba yasaya birer birer yasalar koyarak hem yetkilerini hem gelirlerini azaltmaya çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramazlar. Çünkü bu ekip inanmış bir ekip. Yereldeki başarımızı genele taşıyacak bir ekip. Hiç endişe duymayın. Güzel günler yakında.

İktidara geldiğimizde emekten yana, üretenden yana alın terinden yana olacağız. Çiftçimiz, sanayicimiz üretecek. Üniversitelerimiz üretecek. Teknoloji üreteceğiz. Hep birlikte adaletli paylaşacağız, mutlu olacağız. Üretmeden çıkış yolu yok. Asla umutsuz değiliz. 31 Mart'ta nasıl başardıysak önümüzdeki ilk seçimde de başaracağız. ve dostlarımızla birlikte halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Alın terinden yana iktidarı hep beraber kuracağız. Bu ülkeyi mutlu yarınlara hep birlikte kavuşturacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal belediyeciliğe devam edeceklerini belirterek işçinin ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Çerçioğlu ve Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul TİS'i imzaladı.

Programa CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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