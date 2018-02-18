CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın Acı Günü
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın hayatını kaybeden halası Zeynep Boyracı, Samsun'un Havza ilçesinde defnedildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın hayatını kaybeden halası Zeynep Boyracı, Samsun'un Havza ilçesinde defnedildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Zeynep Boyracı'nın (56) cenazesi, Havza'daki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne götürüldü.
Boyracı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Boyracı'nın yakınları ve Tezcan'ın yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.