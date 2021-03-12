CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaret etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaret etti

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Kars İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Kars İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Kars İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Torun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu heyeti olarak Kars'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Ülke için ellerinden gelenin en iyisini yapmanın gayretinde olduklarını belirten Torun, "Bu ülke hepimizin, birlikte yaşayacağı, paylaşacağı bir ülke. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Torun, CHP belediyelerinin özveriyle çalıştıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hep vatandaşın derdiyle dertlendiklerini anlattı.

"Belediyelerimiz mazeret üretmedi, çözüm üretti." diyen Torun, "Belediyelerimiz, zor gününde vatandaşın yanında oldu, esnafa, işçiye, yaşlıya, çocuklarımıza destek oldu. Belediyelerimizle övünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yerli turistlerin yoğun ilgisini çeken Doğu Ekspresi ile Kars'ın turizmde iyi bir çıkış yakaladığını dile getirerek, Kars'a hızlı trenin de gelmesini istedi.

Parti olarak ülkenin her bir köşesini karış karış gezdiklerini anlatan Torun, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Toplumda hangi kesimin derdi varsa, çözüm yollarını da anlatıyoruz. Bir çok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili tek tek ziyaretler yapıyor, tek tek süreçle ilgili çözüm önerilerini anlatıyor. Umutsuz olmayacağız. Umut var. Umut biziz. Bu ülkede hep birlikte huzur, güven içinde yaşayacağız. Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, her bir bölgesinde büyük zenginlik var. Bizim tek derdimiz var memleket meselesi. Vatandaşımızın yanında olacağız. Onların sorunlarını çözeceğiz. Halkın iktidarını dostlarımızla kuracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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