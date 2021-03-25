CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

Torun, dua edilerek kurban kesilen Özyörük Mahalle Camisi'nin açılışının ardından burada öğle namazı kıldı.

Açılışa, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Daha sonra Samandağ, Arsuz ve Erzin ilçelerine geçen Torun, buralarda vatandaşların taleplerini dinleyerek belediye ile partisinin ilçe örgütlerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cami açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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