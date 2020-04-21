CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, 23 Nisan, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı gündür.

21.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı gündür. Güncel sorunlarımızı bu ruhla çözeceğiz, zorluklarımızın üzerinden yine bu anlayışla geleceğiz." ifadesini kullandı.

Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde açılan TBMM'den sonra ülkenin ve milletin kaderinin değiştiğini belirten Torun, hiçbir şeyin 23 Nisan 1920'nin öncesindeki gibi kalmadığını, egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini vurguladı.

Bu şanlı geçmişin 100'üncü yılında demokrasinin ve millet egemenliğinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğine olan inancını aktaran Torun, halkın daha nice 100'üncü yıllar kutlayacağını ve daima ileriye gideceğini, milli iradeyi kimsenin gasbedemeyeceğini bildirdi.

CHP'nin toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir parti olduğunu belirten Torun, milli egemenlik ve milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu, CHP'nin milli iradenin üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmediği değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük ve milli egemenlik mücadelesinin mazlum milletlere örnek olduğuna işaret eden Torun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı gündür. Güncel sorunlarımızı bu ruhla çözeceğiz, zorluklarımızın üzerinden yine bu anlayışla geleceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasının bizlere yüklediği sorumlulukla Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği milli egemenliğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız. Zaten 3 yıl sonra da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. CHP, tarihsel ve güncel sorumluluklarının, görevlerinin bilincindedir.

Milli egemenlik ve millet iradesi devredilemez. 23 Nisan, milletin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisidir. 23 Nisan birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

TBMM'nin kuruluşunun ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100'üncü yılında Mecliste yapılacak etkinliklere katılacaklarına değinen Torun, "100'üncü yıl olduğu için daha da coşkulu kutlamanın çabası içerisindeyiz ancak maalesef salgın şartları buna izin vermiyor. Belediyelerimiz de elbette fiziki mesafeyi koruyan, internet ortamını kullanan ve dijital kutlamaları öne çıkaran çabalar içinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu yıl caddelerde, sokaklarda çocuklarla, ailelerle bu önemli milli günü kutlama arzularını hayata geçirmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Torun, şöyle devam etti:

"Bir salgın ortamındayız, virüsün yayılmasını engellemek daha fazla insanımızı kaybetmemek adına evlerimizde olacağız. Bu yıl belki bir arada olamayacağız ama gönüllerimiz bir arada. 23 Nisan'ın Türk milletine kutlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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