CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "70 Belediye Başkan Adayımızı Daha Belirledik.
IHAAW171303-SIY/16-01-2019- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "70 belediye başkan adayımızı daha belirledik.
IHAAW171303-SIY/16-01-2019
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "70 belediye başkan adayımızı daha belirledik. Amasya adayımız Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın adayımız Mehmet Arslan, Kars adayımız Taner Toraman, Kastamonu adayımız Mustafa Öztürk olarak belirlendi" dedi. 16.01.2019 17: 13: 03 TSI
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Kaynak: İHA