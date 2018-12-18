CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 68 Belediye Başkan Adayını Daha Belirlediklerini...
IHAAW183548-SIY/18-12-2018- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 68 belediye başkan adayını daha belirlediklerini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Adana adayı Zeydan Karalar, Antalya adayı Muhittin Böcek oldu" dedi.
IHAAW183548-SIY/18-12-2018
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 68 belediye başkan adayını daha belirlediklerini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Adana adayı Zeydan Karalar, Antalya adayı Muhittin Böcek oldu" dedi. 18.12.2018 18: 35: 48 TSI
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Kaynak: İHA