CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni ve hem nakdi yardım götürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni ve hem nakdi yardım götürdü. Borcu olan 1,5 milyona yakın ailenin suyu kesilmedi. Belediyelere ait iş yerlerinin kiraları ertelendi." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade etti.

Milletin bir yandan Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, bir yandan da siyasi iktidarın kötü yönetimi altında ekmek derdine düştüğünü savunan Torun, "Artık öyle bir noktaya geldik ki bu iktidar, aşılamada ve tedbirlerde yetersiz kaldığı için milletin sağlığını koruyamıyor, sosyal devlet ilkesinden koptuğu için de vatandaşa destek vermeyi, gerekli dahi görmüyor. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Milletimiz de bu yaşananları unutmayacak, sandık geldiğinde ise bu adaletsiz düzene son düdüğü çalacak." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin bu zor zamanlarda "iktidarın veremediği hizmeti, milletin ayağına götürdüğünü" ifade eden Torun, şöyle devam etti:

"Bu süreçte can ve geçim derdine düşen milletimiz bir nebze olsun rahat nefes alabildiyse, açık söylüyorum bu da bizim belediyelerimizin sayesindedir. O yüzden iktidar, her fırsatta belediyelerimize saldıracağına, onlara dua etmelidir, saygı duymalıdır. Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni ve hem nakdi yardım götürdü. Borcu olan 1,5 milyona yakın ailenin suyu kesilmedi. Belediyelere ait iş yerlerinin kiraları ertelendi. Bunlar da yetmedi dayanışma kampanyaları başlatıldı. Şu ana kadar 'Askıda Fatura' kampanyalarında, ihtiyaç sahibi ailelerin 500 bine yakın faturası, hayırsever vatandaşlarımız tarafından ödendi. Bu faturaların toplam bedeli ise 50 milyon lirayı aştı.

Ramazan ayının ilk iki haftasında, 1 milyon 578 bin haneye ayni yardım, 498 bin haneye nakdi yardım yapıldı. Bu yardımların toplam maliyeti, sadece 2 haftada 100 milyon lirayı buldu. Ramazan ayında başlatılan bağış kampanyalarında da şu ana kadar 30 milyon liraya yakın destek toplandı."

Belediyelere yeni genelge

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarıyla 17 günlük "tam kapanma" sürecine girileceğini anımsatan Seyit Torun, buna ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li belediyelere yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi.

"Bu 17 günde, siyasi iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımız için hayırseverlerimizin de desteğiyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz." diyen Torun, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda belediyelerimiz, devam eden yardımlarının yanı sıra belediyelere ait iş yeri kiralarının ertelenmesi ve faturasını ödeyemeyen ailelerimizin suyunun kesilmemesi konusunda hassasiyet gösterecek. Belediyelerimiz ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra taleplerini de durduracak. Tüm bunların yanında, iş yeri kapanacak esnaf, bu iş yerlerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerde çalışan vatandaşlarımıza imkanlar ölçüsünde destekler verilecek.

Yani bizim belediyelerimiz tam kapanmada, tam seferberlik anlayışıyla çalışmaya devam edecek. İnanıyoruz ki belediyelerimiz, bu tarihi sorumluluğun da altından kalkacak, 17 günlük kapanma süresinde, bölgelerindeki vatandaşın yüzünü güldürmek için tüm imkanları zorlayacaktır."

CHP'li belediyelerin salgın sürecinde yıllık harcamalarının ortalama yüzde 10'unu sosyal yardımlara ayırdığını aktaran Torun, iktidarın bunun çok gerisinde kaldığını iddia etti.

"Belediye yetkilerinde yeniden düzenleme yapacaklarmış"

AK Parti'nin belediyelerle ilgili yeni bir reform üzerinde çalıştığını basından takip ettiklerini bildiren Torun, "Bu iktidar ne zaman 'reform' kelimesini kullansa o işten millete bir fayda gelmiyor." görüşünü savundu.

Torun, şunları kaydetti:

"Henüz saraydan açıklama gelmedi ancak yazılanlara göre, belediye yetkilerinde yeniden düzenleme yapacaklarmış. 2012 yılındaki 'bütünşehir' yasasının yarattığı sorunlar hala çözülememişken, şimdi 51 ilimizi daha 'bütünşehir' yapacaklarmış. Unutmayın ki ilk hata saflığın, sonrakiler suçun ürünüdür. Bu hazırlık, artık büyükşehirleri kazanamayan siyasi iktidarın, masa başında yeni büyükşehirler yaratma çabasından başka bir şey değildir.

Şimdiden iktidarı uyarıyoruz, eğer, belediyelerimizin halktan aldığı yetkileri kanunla çalmak istiyorsanız, şimdiden vazgeçin. Çünkü bu millet, helal oylarıyla seçtiği belediye başkanlarımızı sizin ayak oyunlarınıza yedirmez. Biz de bu zorlu süreçte canını dişine takıp hizmet eden belediye başkanlarımızın hakkını hukukunu, hiç kimseye yedirmeyiz."

Açıklamalarının ardından, "tam kapanma döneminde alkollü içki satışının yasak olmasına" yönelik bir soruyu yanıtlayan Seyit Torun, bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını ve keyfi uygulama olduğunu ileri sürdü.

Torun, "Bu vatandaşın hayat tarzına müdahaledir. Esnafa zaten destek olmuyor, esnafı zaten batırdılar. 'Evinde otur' diyorlar ama çözüm üretmiyorlar. Nasihat veriyor, kaynak, destek vermiyor. Bütün bu koronayı artıran sebep içki satışları mıymış, tekel büfeleri miymiş? Bu esnafı daha da kötü duruma bırakmaktır, halkın yaşam tarzına bir müdahaledir, bunu da asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan