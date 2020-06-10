CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hukuki olmadığını biliyoruz, siyasal bir karardır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hukuki olmadığını biliyoruz, siyasal bir karardır. Üç milletvekilinin ansızın siyasi bir operasyonla milletvekilliğinin düşürülmesini bir kez daha kınıyoruz." dedi.

Sarıbal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, toplumda olup biteni yine topluma en iyi şekilde basının anlatabileceğini ifade ederek gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınmasını eleştirdi. Basın emekçilerine yönelik özgürlük taleplerini ısrarla yinelediklerini belirten Sarıbal, şunları söyledi:

"İsmail Dükel, Müyesser Yıldız elbette Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Ahmet Altan gibi gazeteciler... Dünyanın en fazla gazeteci ve basın yayın organının etkili isimlerinin cezaevlerinde olduğu bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. İktidar gündemi değiştirmek, toplumun gerçek sorunlarını başka bir yere çekip adeta toplumu oyalamak ve kendi baskıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı politikasını hayata geçirebilmek için her şeyi yapıyor."

Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinerek "Hukuki olmadığını biliyoruz, siyasal bir karardır. Meclis çoğunluğuna göre alınmış bir karardır. İnsani, vicdani değildir. Üç milletvekilinin ansızın siyasi bir operasyonla milletvekilliğinin düşürülmesini bir kez daha kınıyoruz. Bunun adı açık faşizmdir. Otoriter, totaliter bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Tarımın, koronavirüs sürecinin en önemli sektör ve alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sarıbal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Dicle Elektrik AŞ'nin Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinin elektriğini kestiği bilgisini verdi.

Sarıbal, kesinti dolayısıyla tarımsal amaçlı su kullanımında da sorunlar yaşandığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Mardin, 3 milyon dönüm tarım arazisiyle adeta Türkiye'nin hububat ambarı konumunda bir kent. Orta Doğu ve Türkiye'nin en büyük tahıl ticaret merkezine sahip. Firma gerekçesi ne olursa olsun tarımsal üretim aşaması açısından milli servete ihanet etmektedir. Aynı zamanda insanlar temel ihtiyacını karşılayamadığı için insanlık suçu işlemektedir. Şu anda firma ve yetkililer Mardin Kızıltepe ve Derik'te zulüm uyguluyorlar. Yetkilileri, bütün kamu görevlilerini göreve davet ediyoruz."

"Çiftçiye acil ödemeler yapılması gerekiyor"

Orhan Sarıbal, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin zararlarını giderecek kanuni düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Yeni geniş kapsamlı uygulanabilir doğal afet sigortasını yaygınlaştıran bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz Meclis'e sunacağız. Hızlıca Cumhurbaşkanlığının ilgili bütçe ve fonlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 bütçesinden derhal pay ayrılarak, AFAD'ı da devreye sokarak çiftçiye acil ödemeler yapılması gerekiyor."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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