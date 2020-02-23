CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'dan "ittifak" açıklaması Açıklaması

23.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Anadolu'nun Kemal'i çıktı ve birbirine benzemeyen yapıları bir araya getirdi, yeni bir yapı, yeni bir özlem ve yeni bir umut yarattı. İşte biz 31 Mart ve 23 Haziran'da umut haline getirdiğimiz yeni düzeni büyütmek zorundayız." dedi.

Sarıbal, partisinin Çorum İl Başkanlığının, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen 37. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak amaçlarını anlattı.

Kongrelerinin demokrasiye, kardeşliğe, barışa ışık tutacağını ifade eden Sarıbal, birliktelik vurgusu yaptı.

Ülkedeki vergi ve zamlardan herkesin şikayetçi olduğunu, işsizliğin arttığını söyleyen Sarıbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2020 bütçesi 1 trilyon 90 milyar. 83 milyon insan, tüketen herkesin ortağı siyasal bir iktidar. Verginin en çok verildiği, zammın en çok uygulandığı ülke. Sağ olsun 83 milyon da razı razı ödüyor. Bütün mesele şu; bu parayı savaşa mı harcayacaksınız, barışa ve insanlığa mı harcayacaksınız? Bu parayı cezaevlerine mi harcayacaksınız, yoksul halka mı harcayacaksınız? Bu parayı İngiltere'nin, Amerika'nın bir avuç faiz lobisine mi harcayacaksınız, yoksa fabrika yapıp bu ülke insanına istihdam mı yaratacaksınız? Bir toplum çalışmıyorsa orada gözyaşı, acı, buhran ne yazık ki intiharlar vardır."

Çiftçilerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu dile getiren Sarıbal, ekonomik problemlere işaret ederek, CHP'nin tarım, sanayi, eğitim, sağlık, endüstri, dış ve iç politika, anayasa gibi pek çok konuda programları olduğunu vurguladı.

Sorunların kaynağının, yönetim sisteminin değiştirilmesi olduğunu savunan Sarıbal, sorunların çözümü için parlamenter sistemi geri getirmek istediklerini aktardı.

"Ülkeden yana herkesle bir araya gelmek zorundayız"

Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi için 31 Mart Mahalli İdareler ve 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki iş birliğini sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"31 Mart ve 23 Haziran'da 'Başka bir Türkiye mümkün' şiarını hayata geçirdik. Genel Başkanımız paradigmayı değiştirdi ve ülkenin önünü açtı. Bizler burada konuşurken, bu salondan dışarı çıkarken yapacağımız tek şey, bu ülkenin tüm demokrasi güçlerine, sol, sosyalist, emekten yana, halktan yana, ülkeden yana, yurtsever herkesle bir araya gelmek zorundayız. AKP'ye oy verenler ya da MHP'ye oy verenler çok mu memnun? Onların çocukları işsiz değil mi, onlar bu topraklarda zorluk çekmiyor mu? Bu paradigmayı yıkacağız. Onlar, bu ceberut düzeni, MHP ve AKP sonsuza dek sürdürmek istiyordu ama bir Anadolu'nun Kemal'i çıktı ve birbirine benzemeyen yapıları bir araya getirdi, yeni bir yapı, yeni bir özlem ve yeni bir umut yarattı. İşte biz 31 Mart ve 23 Haziran'da umut haline getirdiğimiz yeni düzeni büyütmek zorundayız."

Kaynak: AA