CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Trabzon'daki istişare toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz, Türkiye'yi herhangi bir şekilde kaotik bir ortama sokma çabası içinde olanlara izin vermeden, iktidarın demokratik yollarla, halk iradesiyle, 31 Mart'ta nasıl olduysa önümüzdeki ilk seçimde de halkın iradesiyle el değiştireceğini biliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz, Türkiye'yi herhangi bir şekilde kaotik bir ortama sokma çabası içinde olanlara izin vermeden, iktidarın demokratik yollarla, halk iradesiyle, 31 Mart'ta nasıl olduysa önümüzdeki ilk seçimde de halkın iradesiyle el değiştireceğini biliyoruz." dedi.

Salıcı, partisinin Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Ordu teşkilatlarının katılımıyla Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki bir sosyal tesiste gerçekleştirilen istişare toplantısında, iktidarın yaptığı yanlış uygulamaların vatandaşa doğru bir şekilde aktarılması, CHP'li belediyelerin çalışmalarını ve CHP iktidarında hayatın nasıl düzenleneceği konularında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Salıcı, bu süreçte özellikle ekonomik sıkıntıların bir kısmının iktidar tarafından pandeminin üzerine yüklenmeye çalışıldığını savundu.

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemdeki vaatleri ile bugün gerçekleştirilenler arasındaki çok büyük fark olduğunu ileri süren Salıcı, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesini kaybetti. Gerçekçi olalım, 2002 yılında iktidara geldiğinde vatandaşa bir şeyler öneriyordu. 'Size, vesayet altında olmayan bir yargı öneriyorum.' diyordu. 'Size yoksulluk içinde olmayacak bir Türkiye vadediyorum.' diyordu. 'Yolsuzluklar diz boyu, size yolsuzluk içinde olmayan bir Türkiye vadediyorum.' diyordu. 'Yasakları ortadan kaldıracağım, Türkiye daha demokratik bir ülke olacak, öyle parti kapatmalar falan olmayacak.' diyordu. Bunların tamamı onların kendi vaatleri. Bırakın vesayet olmayacağını Adalet ve Kalkınma Partisinin kendisi, küçük ortağının vesayeti altına girdi. MHP nereye çekerse oraya gitmek zorunda kalan bir siyasi partiyle karşı karşıyayız."

"Sorumluluğumuz yüksek, sorumluluğumuz ağır"

Salıcı, CHP'li belediyeler tarafından pandemi sürecinde vatandaşlar için çok güzel projeler ve çalışmalar yapıldığını ancak bazı hizmetlerin engellenmesine yönelik iktidar tarafından çaba gösterildiğini öne sürdü.

"Sorumluluğumuz yüksek, sorumluluğumuz ağır. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz." ifadelerini kullanan Salıcı, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin mensuplarıyız, üyeleriyiz. Bizim sorumluluğumuz yüksek. Biz, Türkiye'yi herhangi bir şekilde kaotik bir ortama sokma çabası içinde olanlara izin vermeden, iktidarın demokratik yollarla, halk iradesiyle, 31 Mart'ta nasıl olduysa önümüzdeki ilk seçimde de halkın iradesiyle el değiştireceğini biliyoruz. CHP'nin iktidara geleceğini de biliyoruz. Bu toplantıların tamamı CHP'nin iktidarının hazırlık toplantılarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere başsağlığı dileyen Salıcı, "Artık Türkiye'de, Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için, Türkiye'nin birlik bütünlüğünü savunmak için gençlerimizin hayatını kaybetmediği, Türkiye'nin bu tür sorunlarla boğuşmadığı bir ülke, daha üst seviyede, daha gelişmiş bir ülke olmamız için biz bu mücadeleyi veriyoruz. Umarız biz bu mücadelenin sonunda başarılı olacağız ama emin olun biz iktidara yaklaştıkça saldırılar artacak." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunların çözümünün CHP'de olduğunu savunarak, "Tüm sorunların çözümü var. Bunların çözümü halkın iktidarını göreve getirmek. Onu da hep birlikte başaracağız, hep beraber yapacağız." dedi.

Bazı Parti Meclisi üyeleri, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay