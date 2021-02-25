CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Sivas'ta istişare toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Ortada bir seçim yok, CHP'liler sahada, CHP'liler geleceğin iktidarını konuşuyor, CHP'liler iktidar yürüyüşü başlatmış durumda. O seçim geldiğinde bugün vermiş olduğumuz bu emeklerin hepsinin karşılığını alacağımıza inanıyorum." dedi.

Salıcı, partisinin Sivas, Erzincan, Tokat ve Yozgat teşkilatlarının katılımıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında, iktidarın yorulduğunu ve ülkeyi yönetemediğini savundu.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde, topluma söylediği sözlerin bir kısmının kabul gördüğünü belirten Salıcı, "Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, 2002'de ülkeyi teslim aldıkları durumdan daha kötü. 'Yoksulluğu ortadan kaldıracağız' diyen iktidar, 19 yıllık iktidarlığı sonucunda Türkiye'yi çok daha kötü bir noktaya getirdi." diye konuştu.

Salıcı, AK Parti'nin, MHP'nin vesayeti altına girdiğini ileri sürerek, "Bir şey söylemeden önce 'MHP acaba nasıl tepki gösterir' diye düşünmek zorunda. MHP'nin onay vermediği bir şeyin üzerine ısrar edemeyecek bir noktada. Böyle bir ortamda, Türkiye'yi 2002'de ilk gelmiş oldukları yıllardaki hedeflerine doğru götürme imkanları, uzun zamandır ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 31 Mart'ta bir seçim başarısı ortaya koyduğunu vurgulayan Salıcı, ittifak siyasetinin başarıya ulaştığını söyledi.

"CHP'liler geleceğin iktidarını konuşuyor"

Türkiye'nin bulunduğu durumdan çıkışının mümkün olduğunu dile getiren Salıcı, "Biz sahadayız, peki AKP'lileri, milletvekillerini sahada görüyor musunuz? MHP'liler ne yapıyor, onlar da yok. Vatandaşın sokakta gerçekte neler yaşadığını bir görsünler, çarşıya, pazara bir gitsinler." ifadelerini kullandı.

Salıcı, Türkiye'de yoksullaşma ve açlığın çok ileri noktaya vardığını, iktidarın ise bu gerçeklerden uzak olduğunu savundu.

31 Mart seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçmesiyle tarihi bir başarıya imza attıklarını kaydeden Salıcı, "Bu toplantılarda önümüzdeki sürecin, CHP'nin iktidar adımlarını konuşuyoruz. Ortada bir seçim yok, CHP'liler sahada, CHP'liler geleceğin iktidarını konuşuyor, CHP'liler iktidar yürüyüşü başlatmış durumda. O seçim geldiğinde bugün vermiş olduğumuz bu emeklerin hepsinin karşılığını alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bazı Parti Meclisi üyeleri, bölge milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Eski CHP Akıncılar İlçe Başkanının iddiaları

Öte yandan, Eski CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, toplantının yapıldığı binanın önünde basın açıklaması yapmak isteyince bazı partililer tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin başka bir bölgede basın açıklaması yapmasına izin verdiği Çiçek, ilçe başkanı olarak 16 yıl görev yaptığını belirterek, dedikodu ve iftiralarla görevden alındığını iddia etti.

Çiçek, bazı partililerle Memleket Hareketi'ne geçeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer