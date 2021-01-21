CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti

21.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmalara ilişkin "Umarız aşılama çalışmaları olumlu sonuç verir. Türkiye en azından sağlık açısından düze çıkar." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmalara ilişkin "Umarız aşılama çalışmaları olumlu sonuç verir. Türkiye en azından sağlık açısından düze çıkar." dedi.

Safranbolu Belediyesinin ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Salıcı, burada yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz'deki 4 ili Karabük'te bir araya getirdiklerini söyledi.

Uzun zaman sonra partisinin Safranbolu'da belediye kazandığını hatırlatan Salıcı, o nedenle ilçede toplantı yaptıklarını belirtti.

Salıcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık toplantılar yapmanın uygun olmadığını ifade ederek, "Sadece kadın kolu, gençlik kolu, ilçe ve il başkanları ile milletvekillerimizin olduğu daha dar yönetici kadrosuyla bir toplantı yaptık. Umarız aşılama çalışmaları olumlu sonuç verir. Türkiye en azından sağlık açısından düze çıkar. Biz de Türkiye'nin önümüzdeki sürecinde sağlık açısından daha rahat bir siyaset yapma imkanı buluruz." diye konuştu.

Seçime ihtiyaç duyulduğunu savunan Salıcı,"Bu seçimin bir an önce olması Türkiye'nin bu ağır hasardan bir an önce kurtulması demek. Bir iktidar 18 sene sonra reform yapmaktan bahsediyorsa kendi yarattığı sorunları düzeltmek için reform yapmaktan bahsediyor demektir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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