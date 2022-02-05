CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı partililerle bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim iktidar olmamız için Türkiye'yi güçlü bir parlamenter çoğunlukla, milletvekillerimizin çoğunluğuyla yönetebilmemiz için önümüze koymamız gereken bazı hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirecek olan diri, güçlü bir CHP örgütü var." dedi.

Salıcı, CHP İl Başkanlığınca Fuar İzmir'de gerçekleştirilen teşkilatla dayanışma yemeğinde partililerle buluştu.

Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasında iktidar olacaklarını ve bu konuda en ufak bir tereddütlerinin olmadığını söyledi.

Anketlere göre CHP'nin oyunun yükseldiğini ve yüzde 28'i aştığını ifade eden Salıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bizim iktidar olmamız için Türkiye'yi güçlü bir parlamenter çoğunlukla, milletvekillerimizin çoğunluğuyla yönetebilmemiz için cumhurbaşkanı adayımızın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olabilmesi için bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmamız gerekiyor. Bunun için de önümüze koymamız gereken bazı hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirecek olan diri, güçlü bir CHP örgütü var."

Salıcı, İzmir'de güçlü olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçelerin büyük çoğunluğunda yıllardır CHP'li başkanların hizmet ettiğini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu'da eksiklikleri olduğunu ifade eden Salıcı, "Bizim bölgedeki Kürt, Arap, Türkmen, Azeri kim varsa bütün yurttaşlarımızla kucaklaşan bir siyaseti ortaya koyabilmemiz lazım ki bu konuda mesafe katediyoruz. İkincisi Karadeniz'de istediğimiz noktada değiliz. Karadeniz'de Adalet ve Kalkınma Partisinin oy ortalaması yüzde 51,5. CHP'nin oy ortalaması yüzde 19,5. Bizim burada oyumuzu daha da artıracak bir çalışma içine girmemiz gerekiyordu ki çalışma başlattık. Orta Anadolu'da da eksiğimiz var. Orta Anadolu'daki eksiğimizi de tamamlayacak bir siyaset yürütüyor olmamız lazım. Yurt dışı seçmenlerde de CHP'nin oyunu artıracak bir çalışma yapmamız lazım." diye konuştu.

Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Dayanışmayla büyüyen eşit bir düzen kuracaklarını aktaran Böke, "Demokrasiyle herkesin söz sahibi olduğu bir düzeni dayanışmayla el birliğiyle kuracağız. Bir asırlık bir tarihimiz var. O tarihin mirasıyla geleceğe yürüme iradesi bu dayanışmayla olacak. Çözüm üreten, enerjide bağımlı olmayan, yenilenebilir enerjiyle yeşil dönüşümü yapabilen bir geleceği kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çok sayıda partili katıldı.