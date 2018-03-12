CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili bir algı oluşturmak, yavaşlatmak, durdurmak ve hatta Güvenlik Konseyi kararı marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceğini beklemek sürpriz teşkil etmeyecektir. Bu çerçevede kuşatma başlamadan Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada yerel bir meclisin oluşturulması ve halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır" dedi.

Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Afrin'de kent konseyi kurulmasını önerdi.

Yılmaz, Afrin kuşatmasının başlamak üzere olduğunu hatırlatarak, "Bugün dünyada Afrin operasyonuyla ilgili bir algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak ve hatta Güvenlik Konseyi kararı marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceğini beklemek sürpriz teşkil etmeyecektir. Bu çerçevede kuşatma başlamadan Afrin'deki, bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada yerel bir Meclisin oluşturulması ve halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır. KCK ve kanton yapılanmasının yıkılması, akabinde oluşacak kaos ortamı Türkiye'nin pozisyonuna eleştirel açıdan bakmak isteyenlerin eline malzeme verecektir. Kent meclisi, sivil yapılanmanın bir an önce teşekkül ettirilmesi ve devreye sokulması gelebilecek eleştirileri baştan engellenmesi açısından önem ve öncelik taşıyacaktır" dedi.

Yılmaz, İngiltere'de "3 Nisan'da bir Müslümanı cezalandır" başlıklı ırkçıların, faşistlerin çağrısını kınadıklarını belirterek, "İngiltere Hükümetinin bunlara karşı yargı sürecini başlatmasını bir an önce istiyoruz. Avrupa genelinde sirayet eden, son dönemde Müslümanlara karşı ve Türklere karşı bu kampanyalar maalesef Avrupa'nın değerlerine aykırı davranış ve tutum olarak ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye'nin de bu dönemde yeterli duyarlılığı gösterip kendi vatandaşına sahip olması ve koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanının PKK'ya karşı operasyon açıklamasını eleştiren Yılmaz, "Dışişleri Bakanının PKK karşı sınır ötesi yapılacak operasyonu davulla zurnayla ilan etmesinden hicap duyuyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu tür operasyonlar örtülü yapılır, gizli yapılır, sonuç elde edebilmek için bunu bilenler konuşmazlar, konuşulanları yalanlarlar ama bakıyorsunuz Zeytin Dalı'nda olduğu gibi altı ay önceden başladılar, orada PKK inanılmaz çukurlar, hendekler kazdı, dağları deldi, orada şehitlerimiz oldu" şeklinde konuştu.

'Dini içtihatların güncellenmesi' konusuyla ilgili soruya ise Yılmaz, "Bugün Avrupa'da, dünyada genel olarak Müslüman ülkelerin imajıyla alakalı bir sıkıntıdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. O kafada bir güncelleme olmadığı için biz sonuçları ne kadar güncellesek de, sebepler güncellenmeyince durum değişmiyor. Din istismarcılığı, din kisvesi altında kadınlar ve çocuklar aşağılandı" yanıtını verdi. - ANKARA