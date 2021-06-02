CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

Öztunç, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentte deniz salyası ve diğer çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Deniz salyasının Marmara Denizi'nde ciddi sorun oluşturduğunu anımsatan Öztunç, şöyle konuştu:

"Pek çok sebebi var bunun. Birincisi küresel ısınma, deniz suyunun sıcaklığının fazla olması. Bir başka sebep, kirlilik. Atıklardan kaynaklı kirlilik. Başka bir sebep, bazı bilim adamları bunu dile getiriyor, Ergene Nehri, Ergene'nin deşarj meselesi. Maalesef Marmara Denizi'nde bu tablo yaşanıyor. Bu konuda yıllardır uyarılarda bulunuluyor. Maalesef AK Parti hükümeti hiç umursamadı. Geldiğimiz noktada bu görüntülerle karşı karşıyayız."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı da ziyaret eden Öztunç, ardından Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılarla bir araya geldi.

Öztunç, Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve balıkçıların deniz salyasıyla ilgili sorunlarını dinledi.

Öztunç'a ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:30:33. #1.14#

title