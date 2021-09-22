CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması

PARİS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Paris İklim Anlaşması'nı gelecek ay içinde TBMM'nin onayına sunacaklarına" ilişkin açıklamasını, "Muhalefet olarak takiplerimiz devam edecek. Paris Anlaşması'nı onaylatmak yetmez, uygulatmaya çalışacağız." şeklinde değerlendirdi.

Öztunç, yazılı açıklamasında, muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının yıllardır anlaşmanın onaylanmasıyla ilgili çağrıda bulunduğunu ancak bunun karşılık bulmadığını belirtti. Başından beri süreci kendi uhdesinde yürüten AK Parti'nin Türkiye'deki çağrılarına bir yanıt vermeyip Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda bundan bahsettiğini aktaran Öztunç, şunları kaydetti:

"Dünyadaki yeşil mutabakat dalgasından daha fazla kaçamazlardı. AKP süreç boyunca Paris Anlaşması'nı onaylamamak için direnmiştir. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada, 'Paris Anlaşması'nı onaylayın, yoksa COP 26'da söyleyecek sözünüz olmaz, boş boş yüzlerine bakarsınız.' demiştik. Sonunda çağrılarımıza karşılık verdi. Keşke bu sorunları Türkiye'de birlikte karar alarak çözebilsek. Yeşil İklim Fonu'na eşdeğer Dünya Bankasından fon sözü almış olabilirler. Umarız bu fonu da hiç etmezler. Mutlak emisyon azaltım hedeflerinde sahici taahhütlerde bulunurlar. Kömür santrallerini kapatma tarihlerini açıklarlar. Adil geçiş sürecini tanımlayabilirler. Muhalefet olarak takiplerimiz devam edecek. Paris Anlaşması'nı onaylatmak yetmez, uygulatmaya çalışacağız."