CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, Muğla'daki Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine tepki Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, Muğla'daki Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, Muğla'daki Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'daki Göcek Tüneli'nden geçiş ücreti alınmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'daki Göcek Tüneli'nden geçiş ücreti alınmasına tepki gösterdi.

Öztunç, çeşitli ziyaretler için geldiği Muğla'da, Göcek Tüneli gişeleri önünde basın açıklaması yaptı.

Tünelin yıllar önce yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını vurgulayan Öztunç, 3 yıl önce 5,5 lira olan tünel araç geçiş ücretinin, şimdi 11 lira olduğunu kaydetti.

Geçiş ücretine yapılan zam oranlarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Öztunç, "Bu, sadece CHP'lilerin sorunu değil, tüneli kullanan tüm vatandaşların sorunu. Tüneli kullanan, bölgede yaşayan vatandaşlar da buraya gezmeye gelenler de bu durumdan şikayetçi. Göcek Tüneli'nden sesleniyoruz. Dünyanın en pahalı tünelini ücretsiz yapın." diye konuştu.

Öztunç, CHP Muğla milletvekillerinin, konuyu TBMM'de de sık sık gündeme getireceklerini belirtti.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sırasında tünel gişelerinde araç kuyruğu oluştu.

Basın açıklamasına CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin ile İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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