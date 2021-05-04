CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, "İkizdere'de adrese teslim iş verildiği" iddiası
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, "İkizdere'de adrese teslim iş verildiği" iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan, 'İkizdere'de adrese teslim iş verildiği' iddiası
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki göstererek, "İhale yapılmıyor, ÇED kararı yok, adrese teslim iş verilmiş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki göstererek, "İhale yapılmıyor, ÇED kararı yok, adrese teslim iş verilmiş. Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor." dedi.

Öztunç, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İkizdere'de vatandaşların 13 gündür doğa katliamına direndiğini söyledi.

"İkizdere'deki taş ocağı tanıtımı için 400 sayfalık bir dosya hazırlandığını, burada peşkeşin belgesinin bulunduğunu" ileri süren Öztunç, şunları kaydetti:

"Bu dosya, ÇED için önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş, bakanlık kabul etmemiş, daha sonra dosya Rize Valiliğine verilmiş. Dosyadaki ilginç taraf; proje sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görülüyor, proje sahibi bakanlık ise adres ve telefon bilgisinde bakanlığın olması gerekiyor. Ama adresinde, telefon ve e-posta bilgisinde Cengiz Holding var.

ÇED kararı yok. ÇED kararı olmadan ihale yapılamaz. İhale yapılmadan kime verildiği, hangi şirkete verildiği belli olmaz. İhale yapılmıyor, ÇED kararı yok, adrese teslim iş verilmiş. Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor. Bu belge, peşkeşin belgesidir, bir skandaldır."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise İkizdere'de organize bir suçun söz konusu olduğunu savunarak, "Bu nedenle İkizdere'de orman tahribatının önlenmesi, doğal su kaynaklarının, yabani hayatın yok edilmesinin önlenmesi ve buradaki faaliyetin durdurulması konusunda suç duyurusunda bulunduk. İkizdere'de, kamu imkanları suiistimal edilerek yolsuz bir şekilde taş ocağı ruhsatı verilmiş. Birden fazla yer ÇED raporuna tabi iken ÇED raporunu almamak için hileli yöntemle parça parça ruhsat veriyorlar." diye konuştu.

Konuşmasında İkizdere'den getirdiği balı gösteren Tanal, taş ocaklarının İkizdere vadisindeki balı da yok edeceğini ve gelecek nesillerin bu balı göremeyeceğini dile getirdi.

Tanal, "Oradaki insanların istedikleri; 'suyuma, arıma, balıma dokunma...' Vatandaşlar ağaçların kesilmemesini, yaşamın devamını istiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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