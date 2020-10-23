CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

23.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, toplumda erken seçim beklentisi olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, toplumda erken seçim beklentisi olduğunu öne sürdü.

Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentteki esnaf ve KOBİ'lerin sorun, talep ve önerilerini dinleyeceklerini söyledi.

Konuşmasında çeşitli konular üzerinden hükümeti eleştiren Öztunç, "Birçok Anadolu kentinde gördüğüm bir tablo var. Vatandaş artık yorulmuş, vatandaş artık bıkmış." dedi.

Öztunç, "erken seçim" tartışmaları olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Vatandaş artık erken seçim istiyor. İşçi erken seçim istiyor, esnaf erken seçim istiyor, çiftçi erken seçim istiyor. Milli irade diyoruz değil mi ? Vatandaş erken seçim istiyor, hükümet neden erken seçimi istemiyor. Buyursunlar gelsinler. Bizim talebimiz olarak söylemiyorum bunu, bizim talebimiz değil vatandaşın talebi bu."

Öztunç ayrıca, Afşin- Elbistan Termik Santrali'nden dolayı bölgede yaşayan vatandaşların zorluk çektiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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