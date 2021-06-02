CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Çorlu Deresi'nde incelemede bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Çorlu Deresi'nde incelemede bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Çorlu Deresi'nde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çorlu Deresi'nde incelemede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çorlu Deresi'nde incelemede bulundu.

Öztunç, Tekirdağ ziyareti kapsamında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Deresi'ne gitti. Derenin kirli aktığını ve etrafa kötü kokular yaydığını belirten Öztunç, yetkilileri göreve davet etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve partililer ile dere kenarında inceleme yapan Öztunç, "Etrafta insanlar yaşıyor, bu kirlilikte canlının bile yaşaması zor. Buradaki incelemelerimizin ardından Kırklareli'ne gideceğiz." dedi.

Öztunç, daha sonra Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, partisinin belde başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Öztunç, Marmara Denizi'ndeki salyanın kaynağını öğrenmek, Ergene Nehri'ndeki kirliliği tespit etmek için bölgede birtakım ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Bölgede tespitler yaptıklarını aktaran Öztunç, buna ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmalarla rapor hazırlayacaklarını belirtti.

Öztunç ve beraberindeki CHP Kırklareli milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Babaeski Belediyesi, CHP Kırklareli İl Başkanlığı ve Kırklareli Belediyesine ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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