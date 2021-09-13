CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Türkiye'nin ikinci yüz yılında Millet İttifakı'nın ve CHP'nin dönemi başlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, " Türkiye'nin ikinci yüz yılında Millet İttifakı'nın ve CHP'nin dönemi başlıyor." dedi.

Öztunç, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü kapsamında çay bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerin en geç 2023 yılında gerçekleştirileceğini söyledi.

Öztunç, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin ikinci yüz yılında Millet İttifakı'nın ve CHP'nin dönemi başlıyor. Artık CHP iktidara geliyor, bizler de çalışmalarımızı son sürat buna göre sürdürüyoruz. Örgütlerimiz, her üyemiz ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çalışıyor. CHP, bu vatanı kurtaranların ve kuranların partisi. Bu parti İçişleri Bakanlığına gidilerek bir dilekçe verilip 20-30 kişinin imzasıyla kurulmuş bir parti değil.

CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden birisidir."

Öztunç, Türkiye'nin sorunlarının her geçen gün daha da büyüdüğünü savundu.

Gübrenin fiyatının 3 kat arttığını, mazotun ve diğer girdi fiyatlarının da arttığını ifade eden Öztunç, şunları kaydetti:

"Çiftçi hasadını yaptığında elinde ve avucunda hiçbir şey kalmıyor, çiftçi perişan. Artık ekmek ve biçmekten vazgeçiyor çünkü ektiği biçtiğini karşılamıyor. İşçilerimiz geçinemiyor. Aldığı maaş yetmiyor. Memur aldığı maaşla geçinemiyor. Emekli perişan durumda. Aldığı maaş kuş oldu neredeyse. Ülkemizde fiyatların nasıl arttığını görüyorsunuz. Bir markete girip bir poşet malzeme alıyor vatandaş, 400-500 lira ödüyor. Millet perişan, ekonomik krizin altında eziliyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, partililerle bir araya geldi
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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