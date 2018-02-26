CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak Çorlu'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının ardından Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ programı kapsamında Çorlu'ya gelerek, ilçede görev yapan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu'da düzenlediği basın toplantısında yerel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'la birlikte kameralar karşısına geçen Öztrak, Türkiye ve Tekirdağ gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'ye getirilen ittifak yasasında yer alan düzenlemelerin seçim adaleti ve güvenliği konusunda ciddi sakıncalar içerdiğini savunan Öztrak, "2019'a giderken öncelikli konular seçim güvenliği ve seçim adaletidir. Referandumda 'hayır' diyen tüm kesimlerin seçim güvenliği ve adaleti konusunda ciddi bir mücadele vereceği açıktır. Şöyle bir söz var: Seçimde oyu verenin kim olduğundan daha önemli olan oyları kimin sayacağıdır. Tek adam parti devletinin oyları saydığı bir seçim, milli iradenin katledilmesine sebep olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılı itibariyle 29 milyon vatandaşın iki günde bir masasına bir kap et yemeği koyamadığını, 19 milyon vatandaşın evini ısıtmakta zorlandığını, son 15 yılda vatandaşın borcunun 32 kat arttığını ifade eden Öztrak, insanların artık işsizlik ve geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakmaya başladığını belirtti. Vatandaş bu haldeyken, ultra zenginlerin sayısının artmaya devam ettiğine dikkat çeken Öztrak, 2016'da 500 milyon dolar ve üzerinde serveti olanların sayısı 64 iken, 2017'de bu sayının 76'ya çıktığını kaydetti.

"Vatandaşa biçilen yoksulluk elbisesini yırtıp atacağız"

CHP Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, sosyal politikaların vatandaşın günlük hayatına dokunan bu ve benzeri tüm alanları kapsadığını belirterek, "Ülkede son 16 yılda uygulanan politikalar zengini daha zengin ederken, yoksulluğu da adeta bir kader haline getirdi. Biz vatandaşımıza biçilen bu dar elbiseyi yırtıp atacak proje ve politikaları geliştireceğiz" dedi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin de genç işsizliği olduğunu belirten Öztrak, CHP olarak önümüzdeki dönemde bu soruna çözüm önerileri üzerine eğileceklerini ifade etti.

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi bir halk sağlığı sorunu"

Çevre ve halk sağlığı konusunun da sosyal politikalar alanına girdiğini anlatan Öztrak, Tekirdağ'ın ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, özellikle termik santrallerin halk sağlığını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi meselesine de değinen Öztrak, pancardan şeker üreten fabrikaların satılmasının ve kapatılmasının nişasta bazlı şekerin önünü açacağını, sağlığa zararlı nişasta bazlı şeker kullanımının da başlı başına halk sağlığını olumsuz etkileyecek bir konu olduğunu söyledi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın Cumhuriyetin modernleşme politikalarının en önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Öztrak, bu Cumhuriyet mirasının korunması gerektiğini ifade etti. Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de Alpullu ile ilgili olarak Trakya'daki tüm belediye başkanlarını çağırarak Süleymanpaşa'da bir toplantı düzenleyeceğini kaydetti.

"Yanlış yerden siyaset yapıyorlar"

Tekirdağ'da belediye tarafından yapılan yatırımlar konusunda bilgi veren Öztrak, "Tekirdağ'da yerel siyaseti sürekli belediyelerimizi eleştirerek yapıyorlar ama yanlış yerden siyaset yapıyorlar, çünkü biz orada çok başarılıyız" diye konuştu. Belediyelerin yaptığı yatırımlar artarken, merkezi yönetimden gelen yatırımların giderek düştüğünü anlatan Öztrak, "İktidar partisi bizi eleştirmeden önce dönüp kendisine bakmalı" dedi. Şehir Hastanesi konusunda bir ilerleme yaşanmamasını ve Hayrabolu yolu için yetersiz ödenek ayrılmasını eleştiren CHP'li Öztrak, "Milleti aldatmaktan, belediyelerle uğraşmaktan vazgeçsinler. İktidar kendi yapması gereken yatırımlara yoğunlaşsın" ifadelerini kullandı.

"Değerler eğitimini okul okul takip edeceğiz"

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı okullara rağmen hala ikili eğitimin sürdüğünü belirten Öztrak, şöyle konuştu:

"Değerler eğitimi diye bir uygulama var. Bu eğitim vakıflar ve cemaatler tarafından veriliyor. Bunların genç dimağların bulunduğu okullarda ne işi var? Liyakatin yerini cemaat ve tarikat aldığı zaman işin ne hale geldiğini 15 Temmuz'da gördünüz. Hala ders almadınız mı? Gençlerin vakıflar ve cemaatler tarafından formatlanmasına izin verilmemelidir. Değerler eğitimiyle ilgili bu protokoller kaldırılmalıdır. Bunun peşini bırakmayacağız, tek tek okul okul ne olup bittiğini takip edeceğiz."

"Milli mesele parti kongrelerinde ağızlara sakız yapılmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP ve AKP içinde bazı milletvekilleri de, 1 Mart tezkeresine 'hayır' dedi. Çünkü bu Türkiye'nin sınırında teröristlere devlet kurdurma anlamına geliyordu. Ama Suriye'de emperyalistlerle kol kola girdiler, şimdi emperyal devletler Türkiye'nin Suriye sınırında teröristlere devlet kurdurmaya kalkıyor. TSK ise yapılan hataların ortaya çıkardığı vahim sonucu önlemek için orada operasyon yapıyor, şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, milletimize sabır diliyorum. Hem bunun müsebbibi olacaksınız, hem kongrelerinizde çıkıp konuşacaksınız. Bu milli bir meseledir. Milli mesele parti kongrelerinde ağızlara sakız yapılmaz."

"Artık kırmızı beyaz ayrımı yok"

CHP'li Öztrak, CHP Tekirdağ örgütünde il kongresi sürecinde bazı bölünmelerin yaşandığı iddialarının sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Tekirdağ en son Sayın Genel Başkan'ın yanına gittiğinde ne kırmızı liste ne beyaz liste vardı. Orada sadece Tekirdağ vardı, CHP bayrağı vardı. Bütün örgütlerimiz ve belediye başkanlarımız el eleydi. Zorlu bir yarış oldu ama bundan sonra kırmızı-beyaz ayrımı yok. Bayrağımızın renkleri gibi oldu. Artık önümüze bakıyoruz."

"Tek adam devletinin oyları sayması milli iradeyi katleder"

TBMM'ye getirilen ittifak yasasında yer alan düzenlemelerin seçim adaleti ve güvenliği konusunda ciddi sakıncalar içerdiğini belirten Öztrak, "2019'a giderken öncelikli konular seçim güvenliği ve seçim adaletidir. Referandumda 'hayır' diyen tüm kesimlerin seçim güvenliği ve adaleti konusunda ciddi bir mücadele vereceği açıktır. Şöyle bir söz var: Seçimde oyu verenin kim olduğundan daha önemli olan oyları kimin sayacağıdır. Tek adam parti devletinin oyları saydığı bir seçim milli iradenin katledilmesine sebep olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ön seçimse girerim, ön seçimden de çıkarım"

Öztrak, önümüzdeki seçimde adayların nasıl belirleneceği ve kendisinin başka bir ilden adaylığının söz konusu olup olmadığı üzerine bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"CHP iktidara yürüyor. Bu süreçte milletvekili adaylarını tespit ederken iktidara gelince ihtiyaç duyacağı kadroları da göz önünde bulunduracaktır. Ayrıca il ve ilçelerdeki üyelik yapıları da göz önünde bulundurulmalı. Adaylar belirlenirken parti içi demokrasi de en üst seviyede işletilecektir. Benim memleketim Tekirdağ. Ben öyle başka yerlerden aday olmam. Ön seçim varsa ön seçime de girerim, ön seçimden de çıkarım. Kongre yarışlarına girdim tablo ortada, ön seçim denirse ön seçime de girerim." - TEKİRDAĞ