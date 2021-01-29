CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Balkan Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkan Masası, Balkanlara dini cemaatler üzerinden yapılan çalışmalara, ahbap-çavuş ilişkileriyle yapılan görevlendirmelere, ideolojik yaklaşımlara, yapılan hatalar sonrasında soydaşlarımızın Ankara'ya buğulu gözlerle bakmasına,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkan Masası, Balkanlara dini cemaatler üzerinden yapılan çalışmalara, ahbap-çavuş ilişkileriyle yapılan görevlendirmelere, ideolojik yaklaşımlara, yapılan hatalar sonrasında soydaşlarımızın Ankara'ya buğulu gözlerle bakmasına, kurumların eşgüdüm eksikliğine, yapılan işlerde süreklilik sağlanamamasına 'dur' demek için kurulmuştur." dedi.

Öztrak, Atakum Belediyesince Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Balkan Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugünün mübadillerin Samsun'a gelişlerinin 98'inci, Batı Trakya'daki soydaşlarının 1988 ve 1990'da verdikleri büyük mücadelenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Batı Trakyalı soydaşlarının 29 Ocak'ı "Toplumsal Dayanışma Günü" olarak andığını belirten Öztrak, "Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliğinin kapatılması, ayrıca toplum lideri, milletvekili Dr. Sadık Ahmet'in mahkumiyet kararı verilmesi karşısında Batı Trakya Türklerinin toplumsal dayanışma mitingi düzenlemesi 29 Ocak 1988'de olmuştu. İki yıl sonra da soydaşların iş yerlerine ve kendilerine saldırılar yine aynı gün, 29 Ocak 1990'da olmuştu." diye konuştu.

Öztrak, Samsun'da bir araya gelme nedenlerden birinin de muhacir ve mübadillerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarını dinlemek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Balkan Masası çok kısa süre önce kurulmasına rağmen önce kendi örgütü içinde Balkan Masası sorumlularını belirledi. Şimdi sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelip aynı zamanda yerel yönetimler arası iş birliği ve kardeşliklerin geliştirilmesi için gayret ediyoruz. Balkan Masası, Balkanlara dini cemaatler üzerinden yapılan çalışmalara, ahbap-çavuş ilişkileriyle yapılan görevlendirmelere, ideolojik yaklaşımlara, yapılan hatalar sonrasında soydaşlarımızın Ankara'ya buğulu gözlerle bakmasına, kurumların eşgüdüm eksikliğine, yapılan işlerde süreklilik sağlanamamasına 'dur' demek için kurulmuştur. Balkan Masası, çalışmalarında kaynakları israf etmeyecektir. Kardeş belediyeleri ve AB kaynakları kullanacaktır. Bunları sivil toplumun gücü ile birleştirecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımız ile ilgili söylediği, 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz' sözü bizim yol izimizdir."

CHP'li belediyelerin Balkanlar'da kardeş belediye bağları kuracağını dile getiren Öztrak, "Atakum Belediyemizin de mübadillerimizin yoğun yaşadığı, Samsun'umuza bu vatandaşlarımızın geri geldikleri vatanlarından bir şehirle kardeşliği, bu yolda niyet mektubu bizi mutlu eder. Diğer belediye başkanlarımızın da gayret içine girmelerini bekliyoruz. Ülke vatandaşlarının mutluluğu ve toplumsal dayanışmaları, siyasilerin de karar almalarını, barış ikliminin yaşanmasını sağlayacaktır. Bugün sadece bu salonda değiliz. Gümülcine'deyiz, İskeçe'deyiz, Balkanlardayız. Yüzü aşkın Balkan Masası temsilcisi ile Anadolu'nun her yerindeyiz. Onlar bizleri çevrim içi dinliyorlar. Atacağımız adımların, yapacağımız faaliyetlerin kararlarını bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Rumeli Balkan Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç ile çevrim içi olarak Bulgaristan ve Yunanistan'dan milletvekilleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün