CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "İlk İncelemelerde Olağanüstü Kurultay İçin Yeterli...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor"

-"15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Yeterli imza varsa yapılır, yoksa yapılmaz"

-"Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var"

-"Bizim için önemli olan üyelerimizin iradesidir. Sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz. Türkiye'nin ağırlaşan temel sorunları, yerel seçimler var. Olağanüstü kurultay sürecini tamamlayıp yapacağımız çalışmaları yine hep birlikte sürdüreceğiz"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.