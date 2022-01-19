CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda 6 partinin hazırladığı ortak mutabakat metninin tamamladığını ve genel başkanlara sunulduğunu söyledi.

Erkek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını, toplumun derin bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu savundu.

Bunun nedenlerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu iddia eden Erkek, ülkedeki olumsuz tabloyu değiştireceklerini belirtti.

İlk seçimde iktidara geleceklerini ifade eden Erkek, "İktidar olduktan sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı da Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Yeni cumhurbaşkanı ve yeni meclis, toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa değişikliğini millete sunacak." dedi.

6 parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 4 aya yakın çalışma yaptıklarını kaydeden Erkek, "Ortak mutabakat metnimizi tamamladık. Dün akşam da TBMM'de son çalışmamızı gerçekleştirdik. 6 parti olarak mutabakat metnini sayın genel başkanlara sunduk. Şimdi takdir sayın genel başkanlarda. En kısa zamanda sayın genel başkanlar bir araya gelecek ve Türkiye'ye, kamuoyuna gerekli mesajları verecek." şeklinde konuştu.

Muharrem Erkek, Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacının olduğunu sözlerine ekledi.