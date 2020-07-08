CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gündemi değerlendirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifinin derhal geri çekilmesi gerektiğini savunarak, "Cumhur İttifakı'na, Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz; bu teklifi geri çekin çünkü bu teklif tarihe ihanettir, adalete ihanettir ve bu memlekete ihanettir.

08.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifinin derhal geri çekilmesi gerektiğini savunarak, "Cumhur İttifakı'na, Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz; bu teklifi geri çekin çünkü bu teklif tarihe ihanettir, adalete ihanettir ve bu memlekete ihanettir." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına değinen Erkek, "Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması. Ama birçok canlı da yaşamını yitirdi, ağaçlar gibi, ormanlardaki canlılar gibi. Bu arada çiftçimiz, köylümüz binlerce dönüm mahsülünü kaybetti." diye konuştu.

Erkek, barolarla ilgili düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin de "Adalet Komisyonu'nda da uzun uzun tartıştık, tarihe not düştük. Yine söylüyoruz bu teklif, bu ucube teklif savunmayı alçaltır." ifadesini kullandı.

Bağımsız ve tarafsız yargı isteniyorsa, bağımsız ve tarafsız bir savunmanın şart olduğunu belirten Erkek, şunları söyledi:

"Eğer gerçekten siz baroları, savunmayı yargının kurucu unsuru olarak kabul ediyorsanız ki kanuna göre öyledir, bu teklifi derhal geri çekmelisiniz Cumhur İttifakı'na, Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz; bu teklifi geri çekin çünkü bu teklif tarihe ihanettir, adalete ihanettir ve bu memlekete ihanettir."

"Baroları zayıflatırsanız bundan vatandaş zarar görür"

Çoklu baro düzenlemesine yönelik eleştirilerde bulunan Erkek, şöyle devam etti:

"Baroları bölmeyin, savunmayı ayrıştırmayın, parçalamayın, bunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Baroların yanında olacağız bu mücadelede. Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro yazılı açıklama yapmasına rağmen 'baroları bölmeyin bu teklifi geri çekin' diye, bu teklifi dayattılar. Adalet Komisyonunda adalet tecelli etmedi, Adalet Komisyonunda adaletsizliği büyüttüler. Çünkü amaçları başka, amaçları yandaş barolar oluşturmak. Baroları zayıflatırsanız, baroları bölerseniz bundan vatandaş zarar görür. Çünkü vatandaşlar haklarını ararken ilk önce savunmaya, barolara giderler."

Muharrem Erkek, baroların hak arama özgürlüğünün ilk basamağı ve ilk kapısı olduğunu belirterek, "Barolarda kadın hakları, çocuk hakları ve doğa hakları merkezleri vardır. Barolar, vatandaşları ve kişileri iktidarlara karşı da korurlar. Çünkü insan hakkı ihlallerini iktidarlar yapar. Onun için barolardan rahatsızlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek, baroların hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi verdiğini dile getirerek, tarih boyunca bu mücadeleyi veren baroların bugün de, yarın da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğini söyledi.

"Barolarla oturun birlikte çalışın"

Baro başkanlarının Adalet Komisyonuna davet edilerek dinlenmediğini ileri süren Erkek, şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 'biz davet ettik gelmediler.' Hayır davet etmediniz, biz onların yanındaydık. '3 baro başkanı gelsin 5'şer dakika konuşsun', lütufta bulunuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çankaya kapısında bekleyen 50 tane bora başkanını misafir edip ağırlayamıyor mu? Siz taraflardan birini dinlemeden adaletin tecelli edeceğini mi sanıyorsunuz? Böyle mi adaleti tesis edeceksiniz? Baro başkanlarının yürüyüşünden korkanlar, baro başkanlarının Meclise gelmesinden de herhalde korktular. Bakalım Genel Kurula kabul edecekler mi? Bakalım baro başkanları Genel Kuruldaki tartışmaları izleyici bölümünde takip edebilecek mi?"

"Çoklu baro, yok baro diyoruz." ifadesini kullanan Erkek, bugün hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından ve hangi mezhepten olursa olsun tüm avukatların bir baro çatısı altında görev icra ettiklerini belirtti.

Muharrem Erkek, "Mesleki etiğe uyarak, mesleki dayanışma içerisinde ve hukukun üstünlüğünü temel alarak. Çünkü hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel ilkedir, hangi görüşten olursanız olun. Bunu yok edecekler, onun için diyoruz ki, geç olmadan ve yarın 'kandırıldık yine' dememek için bu teklifi Meclisten geri çekin. Barolarla oturun birlikte çalışın, barolar ile birlikte savunma ile birlikte savunma mesleğini tartışın, avukatlık kanunu hazırlayın." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gündemi değerlendirdi

Kaynak: AA

Manşet

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