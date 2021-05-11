CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: "Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: "Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: 'Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı'
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğretmenlerin aşılarının vakit kaybetmeden tamamlanması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğretmenlerin aşılarının vakit kaybetmeden tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, yüz yüze eğitime geri dönülmesi planlanan 17 Mayıs'a birkaç gün kala, öğretmenlerin aşılanmasında hala bir ilerleme sağlanamadığını savundu.

Bugüne kadar 1 milyon 117 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 20'sinin aşıya erişebildiğini, ikinci dozu tamamlanan öğretmen sayısının kaç olduğunun ise bilinmediğini belirten Karabıyık, "Öğretmenlerin aşılanması şubat ayından bugüne tamamlanamamışken önce 1,5 milyon doz BioNTech aşısının öğretmenlere uygulanacağı söylendi. Bakan (Ziya) Selçuk ise ramazanda 425 bin öğretmenimize daha randevu açıldığını müjdeledi ancak bu sözün ne kadar tutulduğunu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim başlasa da koronavirüs korkusu nedeniyle çoğu velinin çocuklarını okula göndermediğine dikkati çeken Lale Karabıyık, şunları kaydetti:

"Velilerin bu kaygısı, okullara numunelik dağıtılmış dezenfektanları tükendiği için azalan dezenfektan şişelerini sulandırarak idare etmeye çalıştıklarını söyleyen kimi kurum yöneticilerinin açıklamaları ile haklı çıktı. Öğretmenlerin aşılaması bir türlü ilerleme kaydetmezken, yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde koronavirüs nedeniyle neredeyse her gün bir öğretmenin hayatını kaybettiği, binlerce öğretmen ve öğrencinin ise pozitif ya da temaslı olduğu haberlerini aldık.

Okulların yeniden açılmasına sayılı gün kalmışken okullarda hayati önemi olan tedbirlerin vakit kaybetmeden tamamlanması, öğretmenlerin de iki doz aşıları tamamlanmadan riske atılmaması gerekmektedir. Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı, en güvenli çatı olan okullarımız salgının yayılım aracına dönüşmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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