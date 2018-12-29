CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kırşehir'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Kırşehir'de tüm belediyeleri kazanmak istediklerini söyledi.

Kaya, il binasında yaptığı açıklamada, partisinin Kırşehir'de belediye başkanlığı seçimlerini kazanacağını ileri sürerek, "Böylesine zenginlikleri olan bir Anadolu coğrafyasında, biz yoksulluğu ve kadersizliği yaşayamayız. Biz sorunları çözmek istiyoruz." dedi.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı kurduklarını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"2 parti bir olmasına rağmen Kırşehir halkı 2 milletvekilinden birini CHP'ye armağan etti. CHP Genel Merkezi'ne tarihi bir sorumluluk verdi. Bizlere düşen görev, ayrım gözetmeden yönetebilecek bir belediye oluşturmaktır. Kırşehirlilerin yöneteceği bir belediye oluşturmak istiyoruz. Kırşehir'in tüm belediyelerini kazanmak istiyoruz. Belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetmelidir. Seçim çalışmalarımızda da söylediğimiz gibi, mart ayının sonu bahar olacaktır. Çalışmalarımıza durmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz."

Ziyaretinde CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu ile de görüşen Kaya, talep ve görüşleri dinledi.

Kaynak: AA