CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması Açıklaması
04.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimine başlamasına karar verdi." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkilediği gibi eğitim alanında da yeni tedbirlerin alınmasına ve yeni uygulamaların başlatılmasına neden olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle okullarda uzaktan eğitim başlatıldığını, üniversitelerde online sınav sistemine geçildiğini, nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak çok sayıda sınavın da ileri tarihlere ertelendiğini hatırlatan Kaya, "Pandemi sürecinde, nisan mayıs ve haziran ayında yapılacak bazı sınavlar ertelendi. Ancak 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı (LGS) ertelenmedi." ifadesini kullandı.

Aksine, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak YKS'nin öne çekilerek, 27-28 Haziran'a alındığını anımsatan Kaya, YKS'nin öne alınma amacının anlaşılamadığı gibi gerekçesinin de açıklanmadığını savundu.

CHP olarak, Kovid-19 riski nedeniyle YKS ve LGS'nin ertelenmesi için TBMM'ye verdikleri araştırma önergesinin, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini bildiren Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimine başlamasına karar verdi. Haziranda sınav yapan, ağustosta telafi eğitimi başlatan AKP, haziran ve ağustos aylarında kar yağacağını düşünüyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza karşı takınılan umursamaz tavır, çoğu kişi tarafından belki unutulacak ama sınava girecek çocuklarımız, gençlerimiz ve onların aileleri, bu tavrı hiçbir zaman unutmayacaklar." diye konuştu.

Öğretmen atamaları

MEB tarafından 18 Mart 2020'de ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin kararnamelerinin Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek, bekletildiğini iddia eden Kaya, verdikleri yoğun çaba sonucu öğretmenlerin kararnamelerinin, 22 Haziran'da çıkacağının açıklandığını anımsattı.

Kaya, 2 Haziran'da yeni sözleşmeli öğretmen alım sürecinin başladığını belirterek "Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz. Öğretmenlerimizin kararnamelerinin bir gün bile geciktirilmesine tahammülümüz yok, herkes bunu bilsin, OECD'nin raporlarına göre Türkiye'de acil 200 bin öğretmenin atamasına ihtiyaç var. Bütün dünyanın bildiği bir gerçeğe maalesef AKP hükümeti kulak tıkıyor." açıklamasını yaptı.

Rehabilitasyon kurumlarının ve buralarda çalışan öğretmenlerin sorunlarının da hala çözülmediğini savunan Kaya, rehabilitasyon merkezi çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden tam olarak yararlandırılmadığını söyledi. Bu merkezlerin 15 Haziran'da çalışmaya başlayacağını anımsatan Kaya, "Ancak bu merkezlerde eğitim alan 18 yaşından küçük, kronik rahatsızlıkları bulunan ve dış etkilere karşı korumasız olan çocuklarımız büyük bir risk altında olacak." görüşünü savundu.

Kaya, 2017 Temmuz döneminde ataması yapılan öğretmenlerin mağduriyetinin de giderilmesi gerektiğini ifade ederek bu öğretmenlerin göreve başlama tarihi değil, atama tarihleri esas alınarak mazeret tayininden yararlanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Tüm ücretli öğretmenlerin kadroya alınması çağrısı yapan Kaya, "Buradan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir çağrı daha yapmak istiyorum; 2 Haziran'da başlatılan sözleşmeli öğretmen alımlarında tüm engelli öğretmenleri göreve başlatarak onların engellerini kaldırın. Pandemi sürecinde engelli öğretmenlerimize güzel bir müjde verelim." dedi.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ders veren 4 bin 500 PİKSET öğretmeninin de atama beklediğini bildiren Kaya, bu atamaların da bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının okullar için satın aldığı otomatik sensörlü dezenfektan cihazlarının bedelinin, okul idareleri tarafından ödenmesinin istendiğini ileri süren Kaya, ayrıca birçok okul yönetiminin de belediyelerden dezenfektan ve maske talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin bu ihtiyaçları seve seve karşılayacağını, ancak iktidarın buna da izin vermediğini savunan Kaya, bu konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un el atması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığından yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz. Okul eksiği, sınıf eksiği nasıl tamamlanacak. Bu yaz döneminde bir çalışma var mı? Sosyal mesafe koşullarına uyularak eğitim yapılacaksa 40-50 kişilik sınıflarda, bu eğitimler nasıl gerçekleştirecek? Milli Eğitim Bakanlığı yaz döneminde açık olacak kreşler, spor okulları ve kuran kurslarında çocuklarımızın güvenliği sağlamak için nasıl tedbirler alınmıştır? Aileler bu konuda çok tedirgin. Ayrıca belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve spor okullarının faaliyetine henüz izin verilemedi. Bu kurumların faaliyetine ne zaman izin verilecek?"

Kaynak: AA

Politika Manşet

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