CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan uzaktan eğitim açıklaması Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Uzaktan eğitim sistemini tam anlamıyla kuramayan, tüm çocuklarımıza uzaktan eğitim imkanı sunamayanlar, çocuklarımızı kirli siyasetlerine alet ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Uzaktan eğitim sistemini tam anlamıyla kuramayan, tüm çocuklarımıza uzaktan eğitim imkanı sunamayanlar, çocuklarımızı kirli siyasetlerine alet ediyor." görüşünü savundu.

Kaya, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulamasında, ders aralarında çocuklara Adnan Menderes'in idamının izlettirilip ilahiler dinletildiğini belirtti.

"Çocuklarımıza idam sahnesinin animasyonla ayrıntılı olarak izletilmesi hangi ruh halinin ve zihniyetin ürünüdür?" diye soran Kaya, "Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, siz bir eğitimcisiniz. İdam sahnesi animasyonunun, çocuklarımıza ders aralarında izlettirilmesindeki amacınızı velilerimize açıklayın." ifadesini kullandı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sistemini tam anlamıyla kuramayan, tüm çocuklarımıza uzaktan eğitim imkanı sunamayanlar, çocuklarımızı kirli siyasetlerine alet ediyor. Çocuklarımıza korku salan, yüreklerine kin ve nefret tohumu ekmeye çalışan bu anlayış koronavirüsten daha tehlikelidir. İnsanlığı kurtaracak olan laik, demokratik ve bilimsel eğitimdir. Yaşadığımız bu süreç bilimsel eğitimin ne kadar değerli ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği, ölüm ile yaşam arasında gidip geldiği bir zamanda, Adnan Menderes'in idamını çocuklarımıza izleterek siyasi rant devşirme acizliğine düşenleri kınıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeyin."

Kaynak: AA