CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan eğitim ile ilgili değerlendirme Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan eğitim ile ilgili değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Sağlık Bakanlığı'nın, 'Sınıf düzeni bir metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan eğitim ile ilgili değerlendirme Açıklaması
09.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Sağlık Bakanlığı'nın, 'Sınıf düzeni bir metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak.' açıklamasının uygulanma koşullarının olmadığını görüyoruz. Mevcut duruma göre bir metrekare sosyal mesafe şartını sadece imam hatip liseleri sağlıyor." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan pandemi koşullarında bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama gelmediğine dikkati çekti.

Buna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptıkları çağrıya ve sordukları sorulara yanıtın Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini belirten Kaya, bakanlığın, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde okullarda alınması gereken önlemlerin yer aldığını söyledi.

Bu önlemlere göre okullardaki tüm sorumluluğun velilerin üzerine yüklenerek bir taahhütname imzalatıldığını iddia eden Kaya, alınan önlemlere değindi. Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığının mevcut bütçesi ile açıklanan tedbirlerin nasıl karşılanacağı, ek bütçe verilip verilmeyeceği, öğretmen, okul ve derslik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da şu ana kadar "Ben bu bütçeyle tüm bu tedbirleri nasıl alacağım?" diye sormadığını belirten Kaya, konuya ilişkin Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergesine şu ana kadar yanıt alamadıklarını dile getirdi.

"Uygulama koşullarının olmadığını görüyoruz"

Öğretmen, öğrenci, okul ve derslik sayısına değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler keşke uygulanabilse. Ancak öğretmen ve derslik kapasitemize baktığımızda Sağlık Bakanlığının açıkladığı 'Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak.' açıklamasının uygulanma koşullarının olmadığını görüyoruz.

Her öğrenci için 4 metrekare ayırdığımızda her dersliğin en az 26x4=104 metrekare olması gerekiyor. Türkiye'de bu koşulları sağlayan kaç dersliğimiz var? Sosyal mesafenin sağlanması için dersliklerde 15 öğrencinin ve en az 80 metrekare şartının sağlanması gerek. Mevcut duruma göre Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu 1 metrekare sosyal mesafe şartını sadece imam hatip liseleri sağlıyor."

Kaya, tüm okulların ikili öğretime geçtiği varsayıldığında yüz binlerce öğretmene ihtiyaç duyulacağına işaret ederek, "Öğrenci sayısı 184 bin olan birleştirilmiş sınıflarda eğitime nasıl devam edilecek? Taşımalı eğitime devam eden 1 milyon 372 bin 211 öğrencinin eğitimine nasıl devam edilecek? İkili eğitim ve normal eğitim yapan okullarda eğitime nasıl devam edilecek? Kapalı olan 17 bin köy okulundan bu dönemde yararlanılacak mı?" sorularını yöneltti.

Bu koşulları sağlamak için dersliklerdeki öğrenci sayısının yarı yarıya düşürülmesi halinde dahi en az 250 bin dersliğe ihtiyaç olacağının altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Tekli eğitimin verildiği okullarda ikili eğitime geçilse bile dersliklerde sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına imkan yok. Bu durumda üçlü eğitime mi geçilecek? Eğitim bilimci olan Sayın Selçuk'a çağrımdır, sakın aklından geçirme. Yani 'okullarda 3'lü eğitime giderim' diye bir düşünce sakın ola aklından geçmesin."

CHP'nin önerileri

Kaya, partinin konuya ilişkin önerilerine değinerek, şunları söyledi:

"Resmi okullarımızın tamamına sadece pandemi kurallarının uygulanması ile görevlendirecek 54 bin 36 öğretmen ataması yapılmalıdır. Öğretmenlerimize pandemi konulu kısa süreli hizmet içi eğitim verilerek hemen göreve başlatılmalıdır. Okullarda ikili eğitime geçilmesi durumunda ve yeni dersliklerle eğitime başlanması halinde, acil öğretmen ihtiyacının en az 250 bine çıkacağını öngörebiliyoruz. Bu ihtiyaca göre öğretmen atamasının hızla yapılması gerek."

Okulların temizliği ve hijyenik ortamın sağlanabilmesi için yardımcı personel ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle acil olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, saray hükümetinin kuşa çevirdiği bütçesinin artırılması için TBMM'ye talepte bulunmalıdır. Meslek liselerinin boş kalan sınıfları bu süreçte kullanılmalıdır. Özellikle de imam hatip liseleri ve ortaokullarında boş kalan derslikler olduğunu biliyoruz. Bu okulların dersliklerinin kullanılması yoluna gidilmelidir. Uygun kamu binaları derslik olarak kullanılmalıdır. Uygun kamu binaları bulunamıyorsa kiralama yoluna da gidilebilinir. Bu süreçte 17 bin köy okulu eğitim ve öğretime açılarak bu okullarda da eğitim yapılabilir. Bunlar yapılamayacaksa, öğrencilerin okullarından ve arkadaşlarından uzaklaştırmamak için okul bahçelerine prefabrik derslikler kurulması da alternatif çözümlerden biri olarak değerlendirilmelidir."

Prefabrik dersliğin maliyeti

Yıldırım Kaya, 108 metrekarelik bir prefabrik dersliğin maliyetinin ortalama 57 bin lira olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortalama toplam maliyeti ise 57.000 x 250.000= 14 milyar 250 milyon lira. 'Bu para nereden karşılanacak' diye sorulabilir. Dolar bazında garanti ödemesi yaptığınız beş yandaş müteahhitin her birine '50 bin prefabrik yapacaksınız, bunların maliyetini de vergiden düşeceğim' dersiniz. ya seve seve bunu yapacaklar ya da garanti ödemelerini iptal edeceksin. Dolar bazından liraya çevireceksin. Bunu söylediğinizde zaten beleşten para kazandılar bunu rahatlıkla yaparlar. 16 makam uçağı var. 13'ünü sat, oradan gelecek parayla buraya ciddi anlamda katkı sunarsın. 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında toplanan parayı bunun için harcarsınız. Londra'daki bir avuç tefeciye, saat başı 2 milyon dolar faiz ödemekten vazgeçersin. Kısacası, israf ekonomisinden vazgeçilirse, okullarımızın bahçelerine prefabrik derslikler kurarak bu süreci daha güvenli atlatabiliriz."

Konuyla ilgili Bakan Selçuk'un açıklamalarını eleştiren Kaya, "Millet İttifakının belediyelerinin okulların dezenfekte edilmesi, öğrencilerin dezenfektan ve maske ihtiyacı konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyorum. Ekmek dağıtımımıza, yoksullara yardım götürmemize, maske dağıtımımıza engel oldunuz. Bu engellerinizi aşarak belediye başkanlarımız tarih yazdılar. Sayın Selçuk, bu konularda ihtiyaç duyarsan Millet İttifakı'nın belediye başkanları göreve hazırdır." dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanına hemen yapılabilir"

Kaya, bir gazetecinin, "Okulların fiziki koşulları, öğretmen, öğrenci ve personel mevcuduna göre açılması mümkün mü?" sorusuna, "Mevcut koşullar bunu sağlamaya elvermiyor. 250 bin prefabrik derslik okul bahçelerine konulabilir. Eğer Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın üzerine 30 günde bir gecekondu hastane koymayı yapıyorsanız öğrencilerimiz, çocuklarımız için de bu prefabrik derslikler Türkiyenin dört bir yanına hemen yapılabilir." yanıtını verdi.

Kaya, başka bir soru üzerine de, sınıflarda 1 metre sosyal mesafe kuralının 4 metrekare anlamına geldiğini belirterek, "1 metre önünüz, 1 metre arkanız, 1 metre sağınız, 1 metre solunuz oyduğunda 4 metrekare." dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen yeni patlamada 3 askerin şehit olduğunu kaydeden Kaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Bir an önce bu fabrikanın bu hale gelmesinden sorumlu olanların açığa çıkartılması gerekiyor. Dün CHP olarak parlamentoya verdiğimiz araştırma önergesi ne yazık ki AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Reddetmenin sonucu arkasından gelen 3 şehit, 6 yaralı şimdi vicdanlarınız rahat mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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