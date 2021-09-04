CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti olarak iktidara yürüdüklerini belirterek, "Biz ant içtik ve milletimize söz verdik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti olarak iktidara yürüdüklerini belirterek, "Biz ant içtik ve milletimize söz verdik. 100. yılında Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasi ile taçlandıracak ve bu ülkeyi halkın iktidarına kavuşturacağız." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Karaca, konuşmasında geçen iki yılda ülkede yaşanan afetlere dikkati çekti.

Deprem, yangın ve sellerle milletin çok zor günler geçirdiğini ancak bu süreçte dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiğini ifade eden Karaca, CHP olarak iktidara yürüdüklerini savundu.

Karaca, şöyle konuştu:

"Umudun adı; CHP iktidara yürüyor. Biz ant içtik ve milletimize söz verdik. Hep birlikte il başkanlarımızla, örgütümüzle, milletvekillerimizle, siz değerli yol arkadaşlarımızla 100. yılında Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasi ile taçlandıracak ve bu ülkeyi gerçek yöneticilerine, halkın iktidarına kavuşturacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. İktidarımız yakındır, umutsuz olmayalım. Hep birlikte, omuz omuza, yan yana bu mücadelede yolumuz iktidardır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında laik, çağdaş, demokratik, hukuk devletini, güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte demokrasiyle buluşturacak ve bu ülkeye huzuru, adaleti, hakkı, hukuku, hep birlikte getireceğiz."

Toplantıda CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba da başkanlığı dönemindeki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve partililerin katıldığı toplantı, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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